Amerikkalaisen Time-aikakauslehden viime toukokuun alun numerossa oli perusteellinen juttu Australiaa piinaavasta metamfetamiini-ilmiöstä. Netissä luettavissa olevassa artikkelissa tuodaan esiin seikkoja, jotka kertovat vakavasta yhteiskunnallisesta ongelmasta.

Kysymys on ”kristallista” (crystal meth, Crystal, Ice). Se on met-amfetamiinin puhtain ja voimakkain muoto, nopeaa ja halpaa valmistaa, hyvin koukuttavaa, haitallista ja vaarallista. Vaikutuksiin kuuluu myös arvaamaton ja väkivaltainen käytös.

Kaikki edellä mainittu tulee ilmi myös brittitoimittaja Reggie Yatesin ohjelmassa Australian nuoret – Koukussa kristalliin (Reggie Yates Hidden Australia: Addicted to Ice, 2017). Hän tutustuttaa Australiaa jo usean vuoden ajan puhuttaneeseen ilmiöön tyylilleen ominaisesti eli tulemalla lähemmin tutuksi ongelmakäyttäjien kanssa.

Kristallin käyttö lävistää kaikki sosiaaliset kerrokset. Piirteen on ottanut huomioon myös Yates.

Hänen tapaamistaan ongelmaisista kiinnostavin on 28-vuotias Brett. Entisen maajoukkuetason triathlonistin ja lupaavan liikemiehen alun hulppean omakotitalon remontti on jäänyt kesken, kun kristalli on vienyt mukanaan. Brettin lisäksi kolmen kuukauden vieroitushoitoon suuntaa vaatimattomista oloista tuleva kahden pikkulapsen yh-äiti Sharni, 23.

Yates tyytyy enimmäkseen päivittelemään näkemäänsä. Tapahtumista on kuitenkin poimittavissa palasia, joilla ilmiötä voi tarkemmin jäsentää ja syventää. Näkymät tuovat mieleen Yhdysvaltain historian pahimmaksi sanotun huumekriisin, jolle tunnusomaista ovat kipulääkeriippuvuudet.

Käytännössä molempien maiden huumeilmiöt ovat omanlaistaan pudotuspeliä. Toki niin sanottua viihdekäyttöäkin on, mutta tunnetusti siitäkin voi tulla ongelma. Yatesin dokkarissa oman kristallihölmöilynsä tunnustaa reilusti muuan bilehile: ”Tein väärän valinnan”.

