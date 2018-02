Pentti Väistö

Pääministeri Viktor Orbánin kampeaminen vallasta Unkarin huhtikuisissa parlamenttivaaleissa on mahdotonta, elleivät liberaali vasemmisto ja radikaali äärioikeisto yhdistä voimiaan. Kuulostaa hurjalta, mutta voisiko se toimia? Matemaattisesti kyllä, ideologisesti ei.

Moni ei ollut uskoa silmiään joulukuussa 2017 Budapestissa.

Päähallituspuolueen Fideszin päämajan edustalle oli kokoontunut tuhansia mielenosoittajia. Protestin syynä oli valtion tarkastusviraston (ÁSZ) äärioikeistolaiselle Jobbik-puolueelle langettama noin kahden miljoonan euron sakko. Viraston mukaan puolue oli rikkonut lakia rahoittaessaan hallituksen vastaista ulkomainoskampanjaansa kesällä 2017.

Mielenosoittajat olivat pääasiassa jobbikilaisia Árpád-raitaisine tunnuksineen, mutta monen hämmästykseksi heidän joukossaan oli myös EU:n lippuja heiluttavia vihreitä sekä liberaalia vasemmistoa edustavia poliitikkoja, jotka ensimmäistä kertaa historiassaan näyttäytyivät julkisesti äärioikeiston rinnalla.

Orbán on rakentamassa yksipuoluevaltaa.

Vielä muutama vuosi sitten Jobbik poltti EU-lippuja ja olisi halunnut teettää hallituksella listan niistä juutalaisista, jotka ovat ”riski kansalliselle turvallisuudelle”.

– Tietenkin on surullista, että suurin oppositiopuolue on nimenomaan äärioikeistolainen, mutta nykyään sitä voi jo luonnehtia maltilliseksi äärioikeistoksi. Jos haluamme lyödä Fideszin, meidän on kerättävä mahdollisimman paljon paikkoja yhden ehdokkaan vaalipiireissä, eikä se onnistu ilman yhteistyötä Jobbikin kanssa, toteaa mielenosoituksessa mukana ollut Márton Gulyás.

ILMOITUS

Vaalit käydään

uudella järjestelmällä

Unkarin uuden vaalilain mukaan parlamenttipaikoista 53 prosenttia eli 199 paikasta 106 jaetaan yhden kierroksen perusteella enemmistöpiireissä ja loput valtakunnallisen puoluelistan avulla. Matemaattisesti oppositiolla olisi hyvät voiton mahdollisuudet, jos se kykenisi asettamaan Fideszille yhden yhteisen vastaehdokkaan kuhunkin piiriin.

Márton Gulyás on tunnettu vasemmistoaktivisti, jonka mielestä parlamentaarinen demokratia on mahdollista palauttaa Unkariin vain oppositiovoimien laaja-alaisella yhteistyöllä.

Samanlaisen vetoomuksen esitti myös joukko Unkarin älymystön edustajia avoimessa kirjeessään oppositiopuolueille tammikuun lopussa. Kirje julkaistiin Magyar Nemzet -lehdessä, ja sen oli allekirjoittanut 26 tunnettua unkarilaista tieteen ja taiteen eri alojen edustajaa, esimerkiksi filosofi Ágnes Hellner sekä historioitsija, entinen ulkoministeri Géza Jeszenszky.

Kirjeessä Unkarin nykymenoa luonnehditaan ”kansalliseksi häpeäksi” ja Fideszin hallintoa ”kleptokratiaksi” – niin korruptoituneeksi, että varastaminen on institutionalisoitua.

”Kolmekymmentä vuotta sitten yksipuoluevaltaa purettiin, nyt olemme todistamassa sen rakentamista uudelleen. Olemme kaikki tästä vastuussa, ja ensimmäinen askel kehityksen pysäyttämiseksi on puolueiden yhteistyö”, allekirjoittaneet toteavat.

Sakkotuomioita

epäillään laittomiksi

Mutta palataan hetkeksi joulukuisiin tapahtumiin. Jobbikin miljoonasakko oli vasta alkusoittoa, ja jatkoa osattiin odottaa.

Pian tarkastusvirasto ilmoitti myös neljän pienemmän oppositiopuolueen eli vihreän LMP:n, demokraattisen koalition (DK), Yhdessä-puolueen (Együtt) sekä Vuoropuhelun (Párbeszéd) syyllistyneen ”laittomaan kampanjarahoitukseen”, tosin niiden saamat sakot olivat huomattavasti pienempiä.

– Olemme nyt siirtyneet Unkarissa aivan uudelle aikakaudelle, sanoo Jobbikin kansanedustaja Márton Gyöngyösi Budapestissa.

– ÁSZ ei ole kertaakaan 28-vuotisessa historiassaan sakottanut ainoatakaan puoluetta laittomasta kampanjarahoituksesta. On päivänselvää, että opposition osallistuminen vaaleihin yritetään tehdä mahdottomaksi. Ja yhtä selvää on, ettemme aio maksaa sakkoa, koska meillä ei yksinkertaisesti ole sellaista summaa, Gyöngyösi sanoo.

Myös useat asiantuntijat, esimerkiksi ÁSZ:n entinen apulaisjohtaja, ovat esittäneet vahvoja epäilyjä, etteivät sakkotuomiot välttämättä ole laillisia. Sakot ovat lopullisia, eikä niistä voi valittaa minnekään Unkarissa. Oppositio onkin vienyt asian EU:n tuomioistuimeen.

– Talousministeri Mihály Vargan mukaan viranomaiset ovat kuitenkin keskenään sopineet niin, että sakkojen eräpäivä on vasta vaalien jälkeen kesällä. Tämä on aivan naurettavaa ja kertoo, millainen maa Unkarista on tullut, Gyöngyösi sanoo.

Jobbik ja Fidesz

vaihtoivat paikkaa

Márton Gyöngyösi on ollut yksi tärkeimmistä Jobbikin puolueideologeista yli 10 vuotta, ja hän ehdotti vuonna 2012 juutalaisten listaamista turvallisuussyistä.

Nykyään Gyöngyösi kuulostaa maltillisemmalta kuin maan ”illiberaali” pääministeri Viktor Orbán, joka uhmakkaalla retoriikallaan ja pakolaisvastaisuudellaan on ajanut Unkarin jatkuvaan riitaan Brysselin kanssa.

Fidesz ja Jobbik ovatkin vaihtaneet paikkaa. Unkarissa on nyt kaksi äärioikeistolaista puoluetta, joista Fidesz on radikaalimpi, toteavat tutkijat Péter Krekó ja Attila Juhász helmikuussa julkaistussa englanninkielisessä kirjassaan The Hungarian Far-Right (Unkarin äärioikeisto).

– Orbán on menettänyt järkensä, me taas olemme tulleet järkiimme, Marton Gyöngyösi muotoilee puolueensa linjan muutoksen.

– Ajatukset, joita Orbán on toteuttanut, olivat alun perin meidän. Oppositiosta katsottuna Orbánin kausi on ollut meille hyvä oppitunti. Nyt ymmärrämme, ettei demokratiaa kannata tappaa vaan pitää hengissä, jotta sitä voi parantaa.

– Vaikka vastustamme pakolaisten jakamista Brysselin määräämien kiintiöiden mukaan, olemme varoittaneet (Orbánin) hallitusta lausunnoista, jotka lietsovat islamkammoa Unkarissa. Islam on maailmanuskonto ja sen maltillinen siipi kumppanimme taistelussa äärivoimia vastaan, Gyöngyösi sanoo.

Pentti Väistö

Esteenä isot

ideologiset erot

Kelpaisiko rasistisimmat puheensa pyörtänyt ja kohti politiikan keskikenttää hivuttautunut Jobbik kumppaniksi muille oppositiopuolueille?

Unkarin nykyinen, jo edellisissä vaaleissa käytössä ollut vaalijärjestelmä on suunniteltu kaksipuoluejärjestelmää silmällä pitäen, ja se on Fideszin etu. Vastapuoli on sirpaleinen ja toraisa.

– Jos vasemmisto ja äärioikeisto todella ryhtyisivät yhteistyöhön, Fideszin lyöminen olisi matemaattisesti helppo nakki, sanoo Unkarin politiikasta päivittäin bloggaava Éva Balogh.

– Mutta vasemmistoryhmien ja äärioikeiston ideologiset erot – Jobbikin maltillistumisesta huolimatta – ovat niin valtavat, että yhteistyö on erittäin vaikeaa, Balogh muistuttaa.

Baloghin mukaan opposition rahkeet eivät riitä Fideszin lyömiseen ilman (sosiaalidemokraattista) sosialistipuoluetta (MSZP) ja siitä irronnutta DK:ta, joka on entisen pääministerin Ferenc Gyurcsányn puolue.

MSZP:ssä ja DK:ssa ei uskota, että Jobbik olisi oikeasti hylännyt rasismin, antisemitismin ja EU-vastaisuuden, onhan linjanmuutos ollut myrkkyä osalle puolueen kenttäväestä ja paikallisjohdosta.

– Sekä demokraattinen vasemmisto että Jobbik menettäisivät ääniä, jos ne liittoutuisivat, siksi emme usko yhteistyön toteutuvan, viestii DK puoluetoimistostaan.

Jobbikin kannatus on tuoreimpien kyselyjen mukaan 17 prosenttia, MSZP:n 12 prosenttia, DK:n 7 prosenttia ja vihreän LMP:n 6 prosenttia.

Fideszin ja sen apupuolueena toimivan kristillisen KDNP:n kannatus on ylivoimainen, 53 prosenttia. Edellisissä parlamenttivaaleissa Fideszille riitti 45 prosentin äänisaalis ehdottomaan enemmistöön.

Äskettäin Fideszin kannatus putosi 4 prosenttiyksikköä, kun pääministeri Orbánin vävyyn kohdistuneet väärinkäytösepäilyt tulivat helmikuussa julki – tosin hillitysti – myös Unkarin valtamediassa. Tapausta tutkii EU:n petostentorjuntavirasto Olaf.

Neljä miljoonaa

nukkuvaa äänestäjää

Unkarin 199-paikkaisessa parlamentissa on edustettuna yhdeksän puoluetta. Rekisteröityjä puolueita Unkarissa oli tammikuun lopussa noin 250, ja niitä syntyy koko ajan lisää. Vuoden 2014 vaaleissa lähes 150 puoluetta yritti parlamenttiin.

Hallituksen mielikuvissa on olemassa myös ”Sorosin puolue”: käsitettä käytetään propagandistisesti erityisesti vasemmiston mustamaalaamiseen. Hallitus väittää unkarilaissyntyisen miljardöörin George Sorosin värväävän Eurooppaan miljoonia muslimitaustaisia maahanmuuttajia, ja se aikoo nyt ”pysäyttää” tämän kansalaisjärjestöjä kurittavan ”Stop Soros” -lakipaketin avulla.

Yksi uusimmista puolueista on kansanliikkeenä syntynyt Momentum, joka jo vuosi sitten sai erävoiton Fideszistä torpedoimalla hallituksen olympiahankkeen. Nuoret keräsivät lähes 300 000 nimeä Budapestin kesäkisahanketta 2024 vastustaneeseen adressiin.

Mielipidekyselyjen mukaan liike ei ylitä parlamenttiin vaadittavaa 5 prosentin äänikynnystä 8. huhtikuuta pidettävissä vaaleissa.

– Unkarissa on kaksi miljoonaa Fideszin äänestäjää, kaksi miljoonaa opposition äänestäjää sekä neljä miljoonaa niitä, jotka eivät äänestä. Fidesz on lyötävissä, jos mahdollisimman moni noista neljästä miljoonasta saadaan äänestämään, vakuuttaa kuitenkin Momentumin tiedottaja Mária Gerencsér.

– Emme halua puhua vasemmistosta tai oikeistosta, sillä meillä on valtavasti ongelmia, esimerkiksi korruptio, köyhyys, Venäjän vaikutusvallan kasvu ja hirvittävässä kunnossa oleva terveydenhuolto. Unkari ei tarvitse nyt ideologioita vaan ratkaisuja, Gerencsér korostaa.