Lehtikuva/Paul Ellis

Englannin Valioliigassa hännänhuippuna oleva West Bromwich Albion on kulkenut kuluvalla kaudella kurimuksesta toiseen. Seurassa on jaettu potkuja hövelisti erittäin usealle henkilölle.

Ensimmäisenä johtoportaasta sai lähteä marraskuun lopussa manageri Tony Pulis, jonka korvaajaksi tuli Alan Pardew. Tulokset ovat tuosta vain heikentyneet, koska hänen johdollaan WBA on kerännyt vain kahdeksan pistettä 13 ottelussa. Inhorealistisen pelin osaavan Puliksen ollessa ruorissa tulosta tuli sentään 10 pistettä 12 ottelussa. WBA aloitti kauden kahdella voitolla, mutta tämän jälkeen se on päässyt Valioliigassa nappaamaan täyden pistepotin vain kerran viimeisen 25 ottelun aikana.

Viikko sitten tavaransa saivat pakata puheenjohtaja John Williams ja toimitusjohtaja Martin Goodman, joille toivoteltiin hyvät jatkot seuran omistavan WBA Holdings -yhtiön (jota pyörittää kiinalainen Guonchuan Lai) puolelta. Taistelu sarjapaikasta on pian epätoivoista, koska yksitoista ottelua ennen kauden päätöstä WBA on sarjassa viimeisenä, ja putoamisviivaan on matkaa seitsemän pistettä.

Taistelu sarjapaikasta on pian epätoivoista.

Jos kentällä ei juuri mikään ota onnistuakseen, ei sen ulkopuolellakaan mene paremmin. Pardewin vietyä reilu viikko sitten pelaajansa harjoitusleirille Espanjaan osaa heistä kiinnosti huomattavasti enemmän sekoilu ja ihmishenkien vaarantaminen kuin itsensä kehittäminen urheilijana. Boaz Myhill, Gareth Barry, Jake Livermore ja Jonny Evans varastivat Barcelonassa humalapäissään taksin ja ajelivat sillä yksisuuntaisia katuja väärään suuntaan.

ILMOITUS

Toki seuran virallisessa tiedotteessa kyseiset pelaajat pyysivät ”mitä nöyrimmin anteeksi” käsittämättömiä toilailujaan, mutta kentällä ei skarpattu. WBA nimittäin tippui FA Cupissa yhtä lailla putoamisvaarassa olevalle Southamptonille viime viikonloppuna maalein 1–2.

Taksitörttöilyidensä myötä toppari Evans menetti myös kapteeninnauhansa. Tämän lisäksi hän ei liene enää yhtä haluttua tavaraa siirtomarkkinoilla kuin vielä muutama kuukausi takaperin, jolloin sekä Manchester City että Arsenal olivat walesilaisen perässä.

Vaikka näyttää siltä, ettei nelikko joudu oikeuteen Espanjassa, ei WBA:n tuska ole helpottanut ainakaan vielä. Myös manageri Pardew saattaa löytää itsensä työvelvoitteesta vapaana, jollei täysiä pisteitä kartu seuraavista otteluista. Pardewin korvaajaksi on vahvimmin huhuttu 70-vuotiasta Harry Redknappia, joka on viimeksi toiminut päätoimisena valmentajana Championshipin Birmingham Cityssä.

Toisaalta WBA pystyi kaatamaan Liverpoolin tammikuun lopussa pelatussa FA Cupin pelissä maalein 2–3, joten tiettyä potentiaalia joukkueessa on. Olkoonkin niin, että tuolloin videotuomari ratkaisi useamman täysosuman kohtalon.

Mitä tahansa voi kuitenkin tapahtua Englannin kentillä. Kuluvan viikon maanantaina paukahti todellinen jättiyllätys, kun kolmannen sarjatason Wiganin pudotti mestaruutensa jo lähes varmistaneen Manchester Cityn FA Cupista.

Lauantain vakiorivillä oleva WBA–Huddersfield on molemmille joukkueille todellinen tulikoe. Championshipiin tippuminen tietäisi TV-tulojen romahtamista. Kotijoukkueen peli on paljon kiinni kahdeksan täysosumaa kuluvalla kaudella viimeistelleen Jay Rodriguezin onnistumisista. Hänkin on jo ehtinyt skandaalin myrskynsilmään, kun hänen väitetään solvanneen Brightonin kamerunilaispuolustaja Gaëtan Bongia rasistisesti.

Mollivoittoisesti jo jonkin aikaa pelanneen Huddersfieldin edellinen liigapeli oli voitokas sen päihitettyä Bournemouthin 4–1. Molemmilla joukkueilla on kovat panokset. Ykkönen ja kakkonen.

Kohteessa kuusi vastakkain ovat Watford ja Everton. Vieraiden kaudessa ei ole enää paljoa voitettavaa. Menneisyyden miehenä pidetty Sam Allardyce on saanut kehujakin suojateiltaan, kun muun muassa Arsenalista Evertoniin siirtynyt hyökkääjä Theo Walcott sanoo ”Big Samin” saavan hänestä kaiken irti.

Everton on onnistunut napsimaan muutaman voiton viime peleissä, mutta suuri linja ei häikäise. Rahaa on palanut, mutta menestystä ei ole tullut. Tosin nyt vastaan asettuva Watford ei ole mikään superyhdistelmä, mutta sekin onnistui esimerkiksi helmikuun aluksi päihittämään huipulla keikkuvan Chelsean 4–1. Se tarvitsee pisteitä. Yllätykseksi suora ykkönen.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 24.2. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 2(X), 1, 1(X), 1(2), 1, 2, 2(X), 1(X), 1(2), 2, 1, 1.