Lehtikuva/Stefanie Glinski

Suurin osa vastasyntyneiden kuolemista johtuu estettävissä olevista syistä.

Maailmassa kuolee vuosittain 2,6 miljoonaa lasta ennen kuin he ehtivät yhden kuukauden ikään, kerrotaan Unicefin tiistaina julkistamassa raportissa Every Child Alive: The Urgent Need to End Newborn Deaths. Tämä tarkoittaa sitä, että keskimäärin kuolee yli 7 100 vauvaa vuoden jokaisena päivänä.

Vastasyntyneinä kuolleista 1 miljoona kuolee ennen ensimmäisen elinpäivänsä täyttymistä.

Lisäksi 2,6 miljoonaa vauvaa syntyy kuolleena vuosittain.

Yhdysvallat sijoittuu selvästi vertaisryhmäänsä heikommin.

Suurin osa (raportin mukaan 80 prosenttia) vastasyntyneiden kuolemista johtuu estettävissä olevista syistä. Niihin kuuluvat keskosena syntyminen, synnytyksen aikaiset komplikaatiot sekä infektiot kuten verenmyrkytys, aivokalvontulehdus ja keuhkokuume.

Raportin mukaan miljoonien vauvojen henki voitaisiin vuosittain säästää, mikäli kaikki äidit ja vastasyntyneet saisivat kunnollista ravintoa ja puhdasta vettä ja heillä olisi mahdollisuus riittävään terveydenhoitoon.

Suomi kärkijoukossa

Unicefin raportti kertoo suuresta eriarvoisuudesta eri maiden välillä. Suurinta vastasyntyneiden kuolleisuus on Pakistanissa, jossa 46 vastasyntynyttä tuhannesta kuolee ennen kuukauden ikään ehtimistä.

Muut heikoimmassa päässä olevat maat ovat Keski-Afrikan tasavalta, Afganistan, Somalia, Lesotho, Guinea-Bissau, Etelä-Sudan, Norsunluurannikko, Mali ja Tshad.

Paras on tilanne Japanissa, jossa vain 0,9 tuhannesta vastasyntyneestä kuolee ensimmäisenä elinkuukautenaan.

Muut kärkipään maat ovat Islanti, Singapore, Suomi, Slovenia, Viro, Kypros, Etelä-Korea, Norja ja Luxemburg. Suomen luku on 1,2.

Poliittinen tahto ratkaisee

Kuten listoista näkyy, maan tulotaso vaikuttaa sijoitukseen voimakkaasti. Raportissa kuitenkin huomautetaan, ettei se selitä kaikkea.

Esimerkiksi Yhdysvallat ja Kuwait ovat sellaisia korkean tulotason maita, jotka sijoittuvat vertaisryhmäänsä huonommin. Yhdysvaltain luku on 3,7 ja Kuwaitin 4,4 kuolemaa tuhatta kohti. Ne sijoittuvat vain vähän paremmin kuin esimerkiksi Ukraina (5,4) ja Sri Lanka (5,3), ja jäävät jälkeen esimerkiksi Kuubasta (2,4).

Tilastoista näkyy myös, että sosiaalinen eriarvoisuus maiden sisällä heikentää niiden sijoittumista. Köyhiin perheisiin syntyneillä lapsilla on keskimäärin yli 40 prosenttia suurempi riski kuolla vastasyntyneenä kuin vähiten köyhillä.

Raportin mukaan ratkaisevaa on poliittinen tahto investoida hyvään terveydenhoitojärjestelmään ja ulottaa se myös köyhempään väestönosaan. Esimerkkinä mainitaan Ruanda, jossa on vuoden 1990 jälkeen onnistuttu pudottamaan vastasyntyneiden kuolleisuus 41:stä 17:ään tuhatta kohden.