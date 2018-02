Lehtikuva/Amer Almohibany

Itä-Ghoutassa 400 000 ihmistä elää ilman perustarpeita pommitusten keskellä.

Syyriassa miljoonat ihmiset ovat avun tarpeessa pian seitsemän vuotta jatkuneiden väkivaltaisuuksien vuoksi. Kansainvälinen Punainen Risti vetoaa konfliktin kaikkiin osapuoliin siviilien suojelemiseksi.

Tilanne Syyrian Itä-Ghoutassa on kärjistynyt katastrofaaliseksi viime päivien pommituksissa. Loukkaantuneiden ja kuolleiden määrä kasvaa, eivätkä saarrettujen alueiden siviilit pääse turvaan pommituksilta ja saa tarvitsemaansa hoitoa.

– Itä-Ghoutassa inhimillinen kärsimys ylittää jo ymmärryksemme rajat, mutta pelkäämme, että tilanne pahenee, sanoo Lähi-idän alueella Suomen Punaisen Ristin edustajana toimiva Johanna Klinge.

Damaskoksen lähellä sijaitsevassa Itä-Ghoutassa on runsaasti piiritettyjä kyliä ja kaupunkeja. Noin 400 000 asukasta, joista kolmasosa on lapsia, ovat jo pitkään eläneet vaikeissa oloissa ilman riittävää ravintoa ja lääkkeitä sekä muita perustarpeita. Siviilikohteita, kuten sairaaloita ja terveyskeskuksia on pommitettu.

– Viime viikolla Syyrian Punainen Puolikuu onnistui ensimmäistä kertaa tänä vuonna viemään alueelle avustustarvikkeita, mutta tilanne on järkyttävä ja lisää apua tarvitaan, kertoo Syyriassa työskentelevä Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijä Päivi Hurttia.

Maaliskuussa seitsemän vuotta



Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC) vetoaa kaikkiin konfliktin osapuoliin, jotta humanitaarisen avun turvallinen pääsy autettavien luo sallittaisiin ja siviilejä suojelevia kansainvälisiä sodan oikeussääntöjä kunnioitettaisiin.

Maaliskuussa Syyrian konfliktin alkamisesta on kulunut seitsemän vuotta. Apua tarvitsee yli 13 miljoonaa ihmistä Syyriassa ja sen lähialueilla.

Maan terveydenhuolto on romahtanut ja sota on tuhonnut kaupunkeja peruspalveluineen. Maansisäisiä pakolaisia on yli kuusi miljoonaa ja heistä suurimmalle osalle on heikosti saatavilla ruokaa, vettä, suojaa, riittävää sanitaatiota sekä terveyspalveluita.

Suomesta apua Syyriaan



Kansainvälinen Punainen Risti jatkaa työtään syyrialaisten auttamiseksi yhdessä Syyrian Punaisen Puolikuun kanssa

– Syyrian Punainen Puolikuu avustaa miljoonia ihmisiä kuukausittain jakamalla avustustarvikkeita, ruokaa ja vettä sekä tarjoamalla ensiapu- ja muita terveyspalveluita. Tuhannet vapaaehtoiset vaarantavat henkensä auttaessaan muita, Hurttia kertoo.

Valtava määrä syyrialaisia on vammautunut, iso osa heistä on lapsia ja nuoria. Vammautuneille tarjotaan Punaisen Puolikuun ja Punaisen Ristin kuntoutuskeskuksissa fysioterapiaa, proteeseja, apuvälineitä ja henkistä tukea.

Suomen Punainen Risti on tukenut hätäapuoperaatiota Syyriassa ja sen lähialueilla lähes 25 miljoonalla eurolla viiden vuoden aikana.