Lehtikuva/Roni Rekomaa

Hallitus ottaa riskin suurista korvauksista terveyskonserneille.

Vasemmistoliitto pitää täysin välttämättömänä, että hallitus lähettää esityksensä valinnanvapauslainsäädännöksi EU-komissiolle selvittääkseen mallin yhteensopivuutta EU:n markkinasäädösten kanssa. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson perustelee vaatimusta EU-tuomioistuimen kaksi viikkoa sitten antamalla päätöksellä, joka kumoaa komission aiemman lausunnon koskien Slovakian terveydenhuoltojärjestelmää.

EU-tuomioistuin toteaa, että maan lakisääteisen terveydenhuollon vakuutusjärjestelmä sisältää kiellettyä valtiontukea.

Juha Sipilän hallitus perustelee omaa tammikuussa antamaansa esitystä kolmen sivun verran EU-komission nyt kumotulla Slovakia-lausunnolla. Slovakia-viittaukset alkavat sivulta 60.

– On melkoinen syöksykierre hallituksen uskottavuudelle jos lakiesityksen perustelut muuttuvat, mutta sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinaehtoistaminen pysyy. Etenkin kun hallitus on myöntänyt, että on olemassa riski vahingonkorvauksille tai jopa tarpeelle säätää lakeja uudestaan myöhemmin, Andersson toteaa.

Hallitus ei selvitä riskejä



Hallitus on esittämässä sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinaehtoistamista Suomessa, mutta ei selvitä markkinaehtoiseen malliin siirtymisen riskejä. Vasemmistoliitto katsoo, että lausunto komissiolta on uusien tietojen valossa täysin välttämätön mikäli hallitus ei merkittävästi muuta esitystään niin sanotusta valinnanvapaudesta.

– Lisäksi on tärkeää muistaa, että komission kantakaan ei ole lopullinen kuten EU-tuomioistuimen Slovakia-päätös osoittaa. Joka tapauksessa ei ole Suomen etu ajautua vuosikausien oikeudenkäynteihin suuria terveyskonserneja vastaan hallituksen kiiruhtamisen ja huonon lainvalmistelun takia, Andersson sanoo.

Aiemmin vaatimuksen lakiesityksen notifioinnista EU-komissiolle on esittänyt muun muassa korkein hallinto-oikeus, kuntaliiton selvitysmies yritysjuridiikan professori Petri Kuoppamäki sekä eurooppaoikeuden professori Juha Raitio. Jos arviota ei pyydetä saattaa komissio pahimmillaan puuttua jälkikäteen Suomen terveydenhuoltojärjestelmään. Juuri niin on nyt käymässä Slovakiassa.