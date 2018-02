Lehtikuva/John Thys

Nato-jäsenyydellä vain kahdeksan prosentin suosio.

Lähes puolet, 47 prosenttia, suomalaisista pitää sotilaallista liittoutumattomuutta parhaana tapana järjestää Suomen puolustus. Vuosi sitten liittoutumattomuuden kannalla oli 39 prosenttia vastaajista, Reserviläisliiton kyselyssä, jonka on suorittanut Kantar TNS.

EU:n sotilaallisen yhteistyön kehittämistä ja laajentamista kannattaa nyt 26 prosenttia suomalaisista. EU-puolustuksen kannatus on vuodentakaisesta kasvanut kolme prosenttiyksikköä.

Sotilaallisen liittoutumisen kannatus on laskenut. Yksitoista prosenttia suomalaisista haluaisi nyt solmia puolustusliiton Ruotsin kanssa. Vain kahdeksan prosenttia on sitä mieltä, että Suomen kannattaisi järjestää puolustuksensa ensisijaisesti Nato-jäsenyyden varaan. Nato-jäsenyyden kannatus on vuodentakaisesta laskenut kolme prosenttiyksikköä ja Ruotsin kanssa tehtävän puolustusliiton puolestaan yhden prosenttiyksikön.

Tutkimuksessa vastaaja saattoi valita viiden eri vastausvaihtoehdon väliltä mielestään parhaan tavan järjestää Suomen puolustus. Nato-jäsenyyden heikosta suosiosta huolimatta 56 prosenttia suomalaisista on edelleen Nato-option säilyttämisen kannalla. Jäsenyyden hakemista vastustaa 31 prosenttia suomalaisista.

Kokoomuslaiset kannattavat keskimääräistä enemmän NATO-jäsenyyttä kun taas vihreiden kannattajat ovat muita suomalaisia laajemmin EU:n yhteisen puolustuksen kannalla. Kokoomuksenkin kannattajista vain 22 prosenttia pitää Nato-jäsenyyttä parhaana tapana järjestää Suomen puolustus

Keskimääräistä useampi vasemmistoliittolainen, perussuomalainen, sosialidemokraatti ja keskustalainen kannattaa Suomen puolustuksen rakentamista jatkossakin liittoutumattomuuden varaan.