Lehtikuva/Markku Ulander

Lakkovaroitus yksityiselle opetusalalle ja ammatillisiin aikuiskoulutuskeskuksiin.

Kaupan alan ylityökielto sekä liukuvan työajan plussaldon kerryttämiskielto alkoi tänä aamuna kello 06.00. Palvelualojen ammattiliitto PAM julisti toimet perjantaina, jolloin alan työehtosopimusneuvottelut katkesivat.

PAMin puheenjohtajan Ann Selinin mukaan liiton ja työnantajien Kaupan Liiton väliset neuvottelut kaupan alan työntekijöiden vähimmäistyöehdoista ja palkoista etenivät ratkaisunhakuisessa hengessä. Yhteisymmärrys oli jo monesta asiasta oli jo olemassa. Riittävästi aineksia neuvottelutuloksen aikaansaamiseksi ei silti ollut.

– PAMin hallitus totesi, että se ei halua palkkaerojen kasvavan. Haluamme sellaisen työehtosopimuksen, joka turvaa kaupan alan työntekijöiden tulojen kehityksen edes samassa tahdissa muiden palkansaajien kanssa, Selin perustelee liiton kantaa.

PAMin mukaan Kaupan liiton tekemä palkkatarjous ei tätä tavoitetta olisi toteuttanut. Lisäksi osapuolilla oli eri käsitys siitä, kuinka paljon suunnitellut muutokset työehtosopimukseen vaikuttaisivat alan kustannuksiin.

Työnantaja haluaa määräysvaltaa



Kaupan neuvotteluissa on ollut esillä myös useita asioita, jotka PAM olisi ollut valmis jättämään työpaikalle työntekijöitä edustavan luottamusmiehen ja työnantajan sovittavaksi.

– Näitä esityksiämme työnantajaliitto kuitenkin hylki. Se halusikin asiat suoraan työnantajan direktio-oikeuden piiriin. Silloin työnantaja päättää yksinään, miten asia toteutetaan, Selin kertoo.

– Työnantajien yhteinen viesti on jo vuosikaudet ollut paikallisen sopimisen lisääminen. Sen perustelu on ollut, että työpaikalla tiedetään parhaiten, miten asiat saadaan sujumaan. Nyt asian oikea olemus alkaa paljastua: kysymys ei ole niinkään paikallisesti asioiden neuvottelemisesta ja sopimisesta, vaan siitä, että työnantaja saa vallan määrätä.

PAMin hallitus kokoontuu seuraavan kerran torstaina 22. helmikuuta. Kaupan alan työehtosopimus määrittelee vähimmäistyöehdot noin 250 000 kaupan alan työntekijälle myymälöissä, kaupan konttoreissa ja varastoissa.

Lakkovaroitus opetusalalle



Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten henkilöstöä edustavat Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL jättivät sunnuntaina lakkovaroituksen.

Kohdennetut työtaistelut toteutetaan eteläisen Suomen alueen ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa 5.–9.3. mikäli neuvottelutulokseen ei päästä ennen sitä.

Yksityinen opetusala ja ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset ovat olleet sopimuksettomassa tilassa 1. helmikuuta alkaen. Liittojen mukaan neuvottelut eivät etene, sillä alan työnantajia edustava Sivistystyönantajat on kieltäytynyt antamasta kohtuullista tarjousta palkankorotuksista. Henkilöstöä edustavien järjestöjen tavoitteena on niin sanottua yleistä linjaa vastaavat palkankorotukset, mutta työnantajan tarjous on ollut tähän saakka merkittävästi alle tämän.

Lisäksi Sivistystyönantajat on esittänyt lukuisia opetus- sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöön kohdistuvia heikennyksiä, joista heidän mukaansa pitäisi päästä yksimielisyyteen ennen palkankorotuksista sopimista.

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä edustavien Jytyn ja JHL:n jäsenet ovat olleet ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa 7.2. alkaen, ja myös nämä työtaistelutoimenpiteet jatkuvat toistaiseksi.