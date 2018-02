All Over Press

Pintaa syvemmältä

Lääkärit ilman rajoja -järjestöllä oli vuosituhannen alussa tapana julkaista jokavuotinen listaus kymmenestä maailman humanitaarisesta kriisistä, jotka olivat jääneet liian vähälle huomiolle uutisoinnissa.

Ranskalaislähtöisen kansainvälisen avustusjärjestön kymmenen kärjessä -lista onnistui toisinaan herättämään median huomion. Vuoden 2003 unohdettujen kriisien listan kärjessä olivat Darfurin maakunnan väkivaltaisuudet Sudanissa ja näistä seurannut pakolaiskriisi naapurimaassa Tšadissa. Darfurista tulikin jo heti seuraavana vuonna ulkomaanuutisten kestoaihe ja näyttävien avustuskampanjoiden kohde muutamaksi vuodeksi eteenpäin.

Suurin osa unohdetuista kriiseistä löytyy Keski-Afrikasta ja Sahelin alueelta.

Järjestössä ymmärrettiin myös, ettei vaiettujen sotien ja pakolaiskriisien luetteleminen ollut yksinään mielekästä, sillä sotiakin suurempia surmaajia olivat aliravitsemus, tuberkuloosi ja malaria, joihin menehtyi joka vuosi miljoonia ihmisiä.

Lopulta Lääkärit ilman rajoja lopetti unohdettujen humanitaaristen kriisien listaamisen ja keskittyi toisenlaiseen tiedotustyöhön.

Liekö uutisointi viime aikoina pinnallistunut entisestään niin rapakon takana kuin muualla maailmassa, kun yhdysvaltalainen Care-järjestö on nyt koonnut vastaavanlaisen listan viime vuoden liian vähälle huomiolle jääneistä humanitaarisista kriiseistä?

ILMOITUS

On turhauttavaa huomata, että Caren alkukuusta julkaisemasta raportista löytyy useita samoja unohdettuja kriisejä, joihin Lääkärit ilman rajoja yritti kiinnittää uutismedian huomion jo kymmenen vuotta sitten.

Darfurin ja Sudanin ahdinko jatkuu edelleen – tosin viime vuosina ilman juuri minkäänlaista mediahuomiota ulkomailla. Nyt avun tarvetta lisäävät toinen toistaan seuraavat kuivuuskaudet ja tulvat sekä lähes puoli miljoonaa pakolaista, jotka ovat joutuneet pakenemaan väkivaltaisuuksia naapurimaasta Etelä-Sudanista.

Myös Kongon ja Keski-Afrikan tasavallan pitkittyneet sisällissodat löytyvät molempien avustusjärjestöjen eri aikoina julkaisemilta listoilta.

Care-järjestön mukaan viime vuoden aikana Kongon demokraattisessa tasavallassa joka päivä yli 5 000 ihmistä joutui jättämään kotinsa aseellisten iskujen pelossa.

Keski-Afrikan tasavallan alueesta peräti 70 prosenttia on Caren raportin mukaan erilaisten asejoukkojen hallinnassa ja sekasorron seurauksena lähes joka toinen alle viisivuotias lapsi kärsii aliravitsemuksesta.

Suurin osa Care-järjestön listaamista unohdetuista kriiseistä löytyy keskisestä Afrikasta ja Sahelin alueelta Saharan autiomaan eteläpuolelta.

Lähes kaikissa näissä kriiseissä on kyse aseellisesta konfliktista, joka on pakottanut sadattuhannet tai miljoonat ihmiset jättämään kotinsa ja etsimään turvaa pakolaisleireiltä muualla maassa tai naapurimaiden rajan takana.

Pakolaiskriisien mittakaava on tyrmäävä. Pelkästään Kongon demokraattisessa tasavallassa on yli neljä miljoonaa maansisäistä pakolaista. Lisäksi yli 600 000 kongolaista on paennut selkkauksia naapurimaihin. Sudanissa 2,3 miljoonaa ihmistä on joutunut lähtemään kodeistaan. Keski-Afrikan tasavallassa yli miljoona ihmistä elää evakossa, ja puoli miljoonaa on paennut naapurimaihin.

Tšadjärven alueen maissa Nigeriassa, Kamerunissa ja Tšadissa 2,4 miljoonaa ihmistä on paennut islamistijärjestö Boko Haramin iskuja ja sieppauksia.

Yli 600 000 ihmistä on paennut Burundin väkivaltaisuuksia maan muihin osiin tai naapurimaihin. Malissa yli 200 000 ihmistä on jättänyt kotinsa väkivaltaisuuksien vuoksi.

Yli 400 000 eritrealaista on lähtenyt maanpakoon kuivuuden sekä maassa vuosikausia kestävän asevelvollisuuden ja siihen sisältyvän pakkotyön vuoksi.

Kaikkiaan näissä maailman köyhimpiin kuuluvissa maissa ja naapurimaissa on parhaillaan yli 12 miljoonaa pakolaista – lähes kymmenen kertaa enemmän kuin turvapaikanhakijoita Euroopan maissa.

Afrikan maiden ohella Caren unohdettujen humanitaaristen kriisien listalle on kelpuutettu vain kolme maata muista maanosista.

Perussa rankkasateet aiheuttivat vuosi sitten tulvia ja maanvyöryjä. Yli 200 000 kotia tuhoutui, ja 260 siltaa romahti. Maantiet jäivät käyttökelvottomiksi 3 000 kilometrin matkalta. Lähes kaksi miljoonaa ihmistä oli viikkokausia eristyksissä. Ruuan hinta kohosi, ja tulvavesissä viihtyneet hyttyset levittivät tauteja.

Perun kaikkien aikojen rankkasateet johtuivat ilmastonmuutoksen aiheuttamasta meriveden lämpenemisestä Tyynenmeren rannikolla.

Vietnamissa puolestaan hirmumyrsky Doksuri tuhosi koteja, riisipeltoja ja jätti puolitoista miljoonaa ihmistä ilman sähköä. Vuosikymmenen voimakkain taifuuni ei juuri saanut huomiota länsimediassa, vaikka samaan aikaan pienemmät hurrikaanit Karibianmerellä ja Yhdysvaltojen eteläosissa olivat viikkojen ajan uutisotsikoissa.

Caren mukaan kaikkein vähimmälle huomiolle jäi kuitenkin Pohjois-Korean kuivasta kesästä johtunut ruokapula, jonka vuoksi jopa 18 miljoonaa ihmistä saattaa edelleen olla hallituksen ruoka-avun tarpeessa.