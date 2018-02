Suomessa on totuttu siihen, että yhteiskunta auttaa köyhiä, sairaita, vanhoja, työttömiä ja muita apua tarvitsevia. Siihen tarvitaan paljon virkailijoita, ja kun asiat vuosi vuodelta muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi, heitä tarvitaan lisää.

Hallitus on keksinyt, että yksityistetään, mikä tarkoittaa, että joidenkin pitää saada voittoa. Suomi velkaantuu, mutta hallitus syyttää siitä työntekijöitä.

Hallituksella on kokeilussa 560 euron perustulo rajatulla alueella oleville työttömille, mutta siitä ei ole juuri puhuttu. Luulenkin, ettei kokeilu ole oikein onnistunut.

Perustulo kaikille työikäisille on varmasti edullisin ja kätevin ratkaisu. 560 euroa kuukaudessa on työmarkkinatuen netto, ja sillä työttömät ovat tulleet toimeen, vaikka ovat hakeneet lisäksi toimeentulotukea. Työmarkkinatuki on oikeasti 703 euroa, mutta siitä otetaan 20 prosentin vero. Työllistämistuki ja maataloustuki ovat verottomia.

Hallituksen perustulossa työnantajat ilmoittavat avoimet työpaikat työvoimatoimistoon, josta virkailijat valikoivat ne työttömille. Jokainen järki-ihminen huomaa, että meidän yhteiskuntamme ei kestä lisää viranomaisvalvontaa, vaikka televisiossa taas keskustellaan valvonnasta, kun raavaat miehet pelkäävät terrorismia. Tuntuu pelottavalta tämä valvonta.

Perustulo voidaan maksaa kaikille työikäisille suomalaisille, siinä pitää vain hyödyntää tietotekniikkaa. Työnantaja ilmoittaa minkälaista työtä on tarjolla, minkälainen työtaito ja koulutus siihen tarvitaan, ja työnhakija hakee työtä ja ilmoittaa koulutuksensa ja työuransa. TE-keskuksen nettiä voi käyttää ilmaiseksi.

Jos työhön tarvitaan erityistä osaamista niin suomalainen koulutus on siihen apuna. Työpalkasta maksetaan normaali vero, ja palkka kerryttää myös eläkettä. Työttömät pääsisivät osaksi normaalia yhteiskuntaa.

Vaikka perustulo maksetaan kaikille työikäisille, on se kuitenkin vähemmän rahaa vievä kuin tämä aktivointimalli.

Siiri Määttä

Kajaani