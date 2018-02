Lehtikuva/Markku Ulander

Lainsäädännön arviointineuvosto haluaa, että sosiaali- ja terveysuudistuksen valinnanvapauslain arvioita uudistuksen vaikutuksista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin tarkennetaan. Perjantaina antamassaan lausunnossa neuvosto katsoo, että avoimeksi jää, saavutettaisiinko uudistukselle asetetut tärkeimmät tavoitteet.

Valinnanvapauslaki on tulossa eduskuntaan maaliskuussa ja se pitäisi käsitellä kevätistuntokauden aikana. Lain tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä edistää valinnanvapautta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Lisäksi tavoitteena on kustannusten kasvun hillintä kolmella miljardilla eurolla.

Neuvoston mielestä esitysluonnoksesta saa kattavan kuvan sosiaali- ja terveydenhuollon nykytilasta, lakiesityksen tavoitteista, kohderyhmistä ja ehdotetuista toimenpiteistä. Sen perusteella on kuitenkin vaikeata muodostaa kokonaiskuvaa uudistuksen vaikutuksista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Neuvosto perää yhteenvetoihin riittävän yksityiskohtaisia arvioita valinnanvapausuudistuksen keskeisistä vaikutuksista sekä hyötyjen että kustannusten näkökulmasta.

Esitysluonnoksessa tulisi arviointineuvoston näkemyksen mukaan lisäksi esittää kokonaisarvio uudistuksen nettovaikutuksesta julkisiin sosiaali- ja terveysmenoihin, sillä julkisten menojen kasvun hillintä on uudistuksen keskeinen tavoite. Myös uudistuksen hyödyt kotitalouksille, kuten terveyshyödyt parantuvien palvelujen saatavuuden ja lyhyempien jonotusaikojen myötä, tulisi arvioida nykyistä tarkemmin. Lisäksi tulisi täsmentää eri kokoisiin palveluja tuottaviin yrityksiin kohdistuvia vaatimuksia.