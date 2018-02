All Over Press/Rodrigo Sura

Lakia ei ole muutettu, mutta joidenkin tuomioita on lievennetty todisteiden heikkouden vuoksi.

Teodora del Carmen Vásquez oli ehtinyt istua vankilassa lähes 11 vuotta, ennen kuin hänet torstaina päästettiin vapauteen. Hänet oli tuomittu 30 vuodeksi vankeuteen ”raskauttavien asianhaarojen vallitessa tehdystä murhasta”.

Vásquezin rikos oli se, että hänen lapsensa syntyi kuolleena. Tämä tapahtui 2007 hänen ollessaan yhdeksännellä kuulla raskaana. Hän oli tuolloin 23-vuotias.

Vásquez on yksi El Salvadorin äärimmäisen ankarien aborttilakien uhreista. Vuonna 1998 tiukennetun lain mukaan abortti on kielletty kaikissa tapauksissa, vaikka raskaus olisi alkanut raiskauksesta, uhkaisi äidin henkeä tai sikiö olisi vakavasti epämuodostunut.

Varakkaat teettävät abortteja yksityisklinikoilla tai ulkomailla.

Monia keskenmenon saaneita naisia on tuomittu murhasta, koska heidän on väitetty tahallaan aiheuttaneensa sikiönsä kuoleman. Tuomio voi olla jopa 40 vuotta vankeutta, kun taas maksimirangaistus abortista on 8 vuotta.

Raudoissa poliisikamarille

Teodora del Carmen Vásquezin oli tarkoitus synnyttää lapsensa. Hän oli tuolloin jo yhden nelivuotiaan pojan äiti.

Raskauden loppuvaiheessa Vásquez alkoi tuntea kovaa kipua vatsassaan. Hän soitti hätänumeroon, mutta ennen ambulanssin saapumista hän alkoi vuotaa verta ja lapsi syntyi kuolleena.

Paikalle saapuneet poliisit veivät Vásquezin käsiraudoissa. Hätäisesti tehdyn ruumiinavauksen perusteella hänet tuomittiin murhasta 30 vuoden vankeuteen.

Vetoomustuomioistuin hylkäsi joulukuussa Vásquezin vetoomuksen, vaikka asiantuntijoiden lausuntojen mukaan ruumiinavaus oli huonosti tehty.

Vásquez pääsi vapauteen korkeimman oikeuden lievennettyä tuomiota sillä perusteella, että se piti todisteita vauvan surmaamisesta riittämättöminä. Se ei siis purkanut tuomiota.

Köyhät tuomitaan

Kansalaisjärjestöt sekä El Salvadorissa että ulkomailla kamppailevat kohtuuttoman aborttilain uhrien puolesta.

Laki heijastaa El Salvadorin sosiaalista eriarvoisuutta. Sen perusteella tuomitut ovat poikkeuksetta köyhiä. Varakkaat pystyvät teettämään abortin yksityisklinikoilla tai ulkomailla.

Vásquezista tuli kuudestoista keskenmenosta tai kuolleen lapsen synnyttämisestä tuomittu nainen, joka on vapautettu ennen vankeusajan täyttymistä. Yksi 30 vuoden tuomion saanut on määrätty vapautettavaksi maaliskuussa.

Mutta myös uusia tuomiota annetaan. Viime vuonna tuomittiin 30 vuodeksi eräs teini-ikäinen tyttö, jonka raiskauksesta alkunsa saanut raskaus päättyi keskenmenoon.