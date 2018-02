Lehtikuva/Roni Rekomaa

Paavo Arhinmäki peräsi pääministeriltä, miksi vaalilupaukset petettiin.

Suomen sosiaali ja terveys ry:n (Soste) keskiviikkona julkaisemat laskelmat perusturvan leikkauksista nousivat esiin eduskunnan kyselytunnilla torstaina. Asiasta kysyi vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki.

– Ennen vaaleja te, pääministeri Sipilä, sanoitte, että perusturvasta ei leikata. Nyt täytyy kysyä: miten tässä, pääministeri Sipilä, pääsi käymään näin?

Sosten laskelmassa esimerkiksi työttömän perusturva on jäänyt alle 700 euroon kuukaudessa, kun se ilman leikkausta olisi 725 euroa.

Ensimmäisessä vastauksessaan pääministeri Juha Sipilä sanoi, että Tilastokeskuksen tilastojen mukaan vuonna 2016 tuloserot eivät kasvaneet.

– Mutta myönnän sen, että 2017 ne voivat kasvaa, koska talouskasvu on ylittänyt kaikki ennusteet, ja kun talous kasvaa voimakkaasti, niin silloin tuloerot tahtovat myöskin kasvaa.

Sipilä jatkoi, että pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen vähentää myös eriarvoistumiskehitystä.

Vastaus ei Arhinmäelle kelvannut.

– Ennen vaaleja te sanoitte ”perusturvasta ei leikata”, näin te lupasitte, ja nyt Sosten selvitys osoittaa valitettavasti, miten perusturvasta on leikattu. Te puhuitte tuloeroista, ja itse asiassa sekä eduskunnan tietopalvelun että valtiovarainministeriön omat laskelmat osoittavat, että hallituksen politiikka on johtanut tuloerojen kasvuun. Hallituksen päätökset ovat kasvattaneet tuloeroja.

– Miten, arvoisa pääministeri, on voinut tapahtua se, että ennen vaaleja luvataan, että perusturvasta huolehditaan, ja nyt käykin niin, että perusturva on se, joka on ollut pahimman leikkurin alla?

Sipilä syytti demareita



Sipilä vastasi, että leikkaukset ovat aina kipeitä. Hän myönsi sen tosiasian, että perusturvassa on tehty 0,85 prosentin indeksileikkaus.

– Indeksien jäädyttäminen oli useimpien puolueiden, muun muassa SDP:n, vaaliohjelmassa ja suurin piirtein sillä tasolla, millä nyt tämä hallitus joutui tämän tekemään. Leikkaukset ovat ikäviä, mutta mitenkään muuten ilman niitä emme selviäisi siitä kestävyysvajeurakasta, mikä meillä edessämme on.

Vastaus synnytti kiistelyn SDP:n Antti Rinteen ja Sipilän välille.

– Se ei pidä paikkaansa, mitä väitätte. SDP:n vaihtoehdossa ei todellakaan leikattu perusturvan indeksejä, ei millään tavalla. Te esitätte väärän todistuksen tässä asiassa, Rinne sanoi.

Sipilä myönsi SDP:n ohjelmassa lukevan, että ei leikata perusturvasta.

– Edustaja Rinne, jos te olette nyt itsekin rehellinen, teidän ohjelmassanne oli muistaakseni 800 miljoonaa indeksien leikkauksesta. Siellä toki lukee, että ei leikata perusturvasta, mutta edustaja Rinne, voin vakuuttaa teille, että niistä muista indekseistä ei 800 miljoonaa olisi löytynyt, jolloin olisimme joutuneet miettimään, te olisitte joutuneet miettimään sitä, että mistä ihmeestä se 800 miljoonaa löytyy tuolla rajauksella, minkä te olette vaaliohjelmaanne kirjoittaneet.

Keskustelu päättyi eikä Rinteen vastausta kuultu.

Vaaliohjelmassaan SDP esitti heti vaalikauden aluksi kolmen miljardin leikkauksia ja miljardia lisää vaalikauden puolivälissä, jos on tarpeen. SDP:n esittämät indeksileikkaukset olisivat olleet 800 miljoonaa, mutta täysimääräiset korotukset olisi tehty eläkkeisiin, lapsilisiin, toimeentulotukeen, työttömyysturvaan, vanhempainrahoihin.

Sosten julkaisemissa laskelmissa näistä vain toimeentulotuen perusosa on jäänyt Sipilän hallitukselta leikkaamatta.