Mestareiden liigan pudotuspelit pyörähtivät käyntiin aiemmin tällä viikolla. Alkulohkovaiheen jälkeen kilpailussa on mukana vielä 16 joukkuetta. Tällä kertaa turnajaisista on vaikea nostaa esille yhtä suursuosikkia. Viime aikojen peliesitysten perusteella vahvimmat ehdokkaat mestariksi ovat Manchester City, FC Barcelona ja Bayern München.

Englannissa kohti mestaruutta jyräävä City teki tiistai-iltana selvää jälkeä siirtoikkunassa heikentyneestä Baselista. Tyylikäs 4–0-vierasvoitto tarjoaa Pep Guardiolalle mahdollisuuden lepuuttaa pelaajiaan otteluruuhkassa. Vaikka Valioliigassa City on jo repinyt turvallisen tuntuisen 16 pisteen kaulan takaa-ajajiin, edessä on vielä tiukkoja otteluita kahdessa cup-kilpailussa Mestareiden liigan ohella.

Baselissa ottelu ja oikeastaan samalla koko ottelupari oli ohi jo 25 minuutissa Cityn taottua kolme osumaa kotijoukkueen verkkoon. Tehomiehenä hääri tällä kertaa liigaotteluissa vähemmille minuuteilla jäänyt İlkay Gündoğan, joka osui kahdesti. Vieraat viimeistelivät kaksi ensimmäistä maalia keskityksistä, mikä kertoo Guardiolan joukkojen hyökkäyspelin monipuolisuudesta. Tehoja syntyy tällä hetkellä kaikilla rintamilla.

Mestareiden liiga on Realille ainoa mahdollisuus voittaa jotain suurta.

Toinen tiistai-illan ottelupari oli huomattavasti tasaisempi. Tottenham teki Torinon illassa hienon nousun painajaismaisen alun jälkeen. Juventus johti ottelua jo 2–0 vain yhdeksän minuutin jälkeen Gonzalo Higuaínin kahdella osumalla, mutta lontoolaiset ottivat pallonhallinnan itselleen ja kirivät tasoihin Harry Kanen ja Christian Eriksenin maaleilla. Toisesta osaottelusta on odotettavissa myös tasainen, vaikka Spurs onkin vierasmaalien myötä aavistuksen verran niskan päällä. Juventus odottaa Paolo Dybalan paluuta kokoonpanoon.

Keskiviikkoillan taistot pelattiin lehden mentyä jo painoon. Ennakolta kenties kiinnostavin megakohtaaminen käytiin Madridissa, jossa Real sai vastaansa PSG:n. Kotijoukkue on ollut tällä kaudella varjo itsestään ja Barcelona on karannut Espanjan liigassa jo tavoittamattomaan johtoon.

Mestareiden liiga on tänä vuonna Realille ainoa mahdollisuus voittaa jotain suurta. Loukkaantumiset ovat aiheuttaneet päänvaivaa Zinédine Zidanelle. Keskeisin kysymys liittyy puolustuksen oikeaan sivustaan, jota Dani Carvajalin poissaolo heikentää tuntuvasti.

Oletusarvona on se, että ottelupari ratkeaa vasta maaliskuussa pelattavassa toisessa osaottelussa. Sama arvio koskee Porto–Liverpool-paria, jonka kiinnostavin aspekti liittyy Poolin puolustuspelaamiseen. Hyökkäyskalusto on maailman eliittiä, mutta alaspäin on ollut ongelmia. Porton muuttuviin tilanteisiin mainiosti mukautuva 4–4–2-muodostelma saattaa aiheuttaa yllättäviä vaikeuksia Liverpoolille.

Ensi viikolla pelataan vielä neljä otteluparia. Voittajasuosikkeihin kuuluva Bayern kohtaa yllätysvalmiin Beşiktaşin. Baijerilaisten juna on taas raiteillaan Carlo Ancelotin lähdön jälkeen. Veteraani Jupp Heynckesin johdolla joukkue on hävinnyt vain kerran lokakuun alun jälkeen.

Maailman paras veskari Manuel Neuer on kärsinyt vammoista ja on pelannut ainoastaan kolme ottelua tällä kaudella, mutta tämäkään ei ole hidastanut joukkueen lentoa. Alkulohkossa mainiosti esiintynyttä Beşiktaşia heikentää puolestaan siirtoikkunassa tapahtunut Cenk Tosunin myynti Evertoniin.

Chelsean ja Barcelonan kohtaamiset ovat olleet takavuosina Mestareiden liigan klassikkoja. Barca syötti lontoolaisille monta kertaa karvasta kalkkia jatkopeleissä, kunnes Chelsea sai kostonsa Roberto di Matteon bussin muodossa mestaruuskeväänä 2012.

Tällä kertaa odotettavissa ei ole samanlaista draamaa. Barcelona on esiintynyt vakuuttavasti La Ligassa, eikä Neymarin lähtö kesällä Pariisiin ei ole hidastanut tahtia. Chelsean mestaruuskrapula on kestänyt puolestaan koko kauden ja viime aikojen tulokset ovat olleet masentavia.

Antonio Conten on puhallettava jostain uutta liekkiä väsyneeseen joukkueeseensa. Tiémoué Bakayokon kohellus keskikentällä on aiheuttanut jatkuvia ongelmia. Myös maalinteko on tökkinyt Álvaro Moratan loukkaantumisen myötä. Chelsea saanee jonkinlaisen tuloksen avausosasta Stamford Bridgellä, mutta unelmat murskaantuvat viimeistään toisessa osaottelussa.

Lauantain vakiokupongin kohteet koostuvat FA-cupin, Championshipin ja Ykkösliigan otteluista. Mestareiden liigassa urakoivista joukkueista tulessa on Manchester United, joka matkaa Huddersfieldin vieraaksi. Edessä olevaa Sevillan-reissua varten lienee syytä säästellä joitakin avainpelaajia, joten kotijoukkueen yllätys on mahdollinen. Varmistetaan ManU:n voitto ristillä.

Viikon varmat löytyvät kohteista 2 ja 10. Brighton saa cupissa vieraakseen Coventryn ja tällä kertaa ei nähdä megayllätystä, kun liigajoukkue etenee jatkoon. Kymppikohteen tasaisessa väännössä Birmingham tarvitsee pisteitä Millwallia enemmän, joten kohteeseen varma ykkönen.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 17.2. kello 16.58. Kansan Uutisten Viikkolehti suosittaa 64 merkin järjestelmää: X, 1, 2(X), 1, 1(X), X(2), 1, 1, X(1), 1, 1(X), 1(X), 1.