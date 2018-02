”Suomi on jäämässä jälkeen eläinoikeusasioissa”

Mimosa Sihvola 23-vuotias Yliopisto-opiskelija, Animalian opiskelijaryhmän puheenjohtaja. ”Eläinten oikeudet ja veganismi ovat minulle ne yhteiskunnalliset asiat, joita haluan edistää.”

Selfie

Animalia, Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY, Oikeutta eläimille ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto järjestävät 17. helmikuuta Eläinten ääni -mielenosoituksen. Miksi, Mimosa Sihvola?

– Eläinsuojelulaki on 20 vuotta vanha ja Animalia on muiden eläinoikeusjärjestöjen rinnalla koettanut varmistaa, että laista tulisi paras mahdollinen. Uudesta laista ovat kuitenkin jäämässä pois lähes kaikki uudistukset.

– Lakiluonnos on kunnianhimoton ja Suomi jää eläinoikeusasioissa kansainvälisesti jälkeen. Esimerkiksi Norjassa kiellettiin juuri turkistarhaus.

Luonnos uudeksi eläinsuojelulaiksi on parhaillaan lausuntokierroksella. Mikä luonnoksessa mättää?

– Hyviä asioita ovat esimerkiksi näytöskielto, joka tekisi delfinaariot mahdottomiksi ja tiineytyshäkkien kielto, tosin 15 vuoden siirtymäajalla.

– Turkistarhausta ei kuitenkaan kielletä, eläimille ei taata jatkuvaa juomavettä eikä eläinten itseisarvoa tunnusteta. Porsaiden kastraatioon taattaisiin lääkkeellinen kivunlievitys, mutta ei puudutusta.

– Se, että nykyinen hallitus on keskusta- ja oikeistovetoinen, tarkoittaa käytännössä muun muassa sitä, että jos mistään muutoksesta tulee kustannuksia, niitä ei haluta toteuttaa.

Miksi eläinsuojelulaki on tärkeä?

– Vuosien mittaan laki tulee koskemaan miljardeja tuotantoeläimiä. Se koskee muitakin kuin tuotantoeläimiä, esimerkiksi kissoja ja koiria.

– Eläinten oikeudet ja veganismi ovat nousseet julkiseen keskusteluun, mutta laista puhutaan yllättävän vähän.

– Lakiluonnos ei vastaa suomalaista mielipideilmastoa. Tuoreen Eurobarometrin mukaan 90 prosenttia suomalaisista haluaisi tuotantoeläimille parempia olosuhteita ja eläinsuojelulakivetoomuksen on allekirjoittanut 90 000 suomalaista.

– Kaikilla meillä on jonkinlainen eläin- ja luontosuhde. Meillä on tosi paljon valtaa päättää, miten muita eläimiä kohdellaan ja miten niihin suhtaudutaan. Eläinsuojelulaki on yhteiskunnallinen ja kulttuurinen asia. Kyse on siitä, että koetamme taata parhaat mahdolliset olot olennoille, joilla ei ole ääntä yhteiskunnassa.

Mitä lauantain mielenosoituksessa tapahtuu?

– Kokoonnumme Rautatientorilla, josta mielenosoituskulkue matkaa Eduskuntatalon edustalle, jossa on ohjelmaa. Itse olen opiskelijaryhmän kanssa pitämässä kansankeittiötä ja ainakin nopeimmille on tarjolla linssikeittoa, leipää ja kuumaa mehua.

Eläinten ääni -mielenosoitus Helsingissä lauantaina 17. helmikuuta. Eva ja Manu -duo esiintyy.

Mimosa Sihvola 23-vuotias Yliopisto-opiskelija, Animalian opiskelijaryhmän puheenjohtaja. ”Eläinten oikeudet ja veganismi ovat minulle ne yhteiskunnalliset asiat, joita haluan edistää.”