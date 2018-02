Lehtikuva/Jussi Nukari

SAK esittää, että hallitus jättää aktiivimallin tauolle ja luopuu työttömien aktiivisuuden tarkastelusta huhtikuussa. SAK:n verkkosivuilla julkaistun uutisenmukaan järjestö perustelee asiaa sillä, että tilanne ei ole reilu työttömän kannalta. TE-toimistot, Kela ja työttömyyskassat saivat ohjeet lain soveltamisesta vasta viime perjantaina, jolloin laki oli ollut voimassa kuusi viikkoa.

– Aktiivimallia on survottu voimaan aivan liian kiireisellä aikataululla, jossa on unohdettu työttömien opastaminen ja tukeminen. Tärkeämpää vaikuttaisi olevan työttömyysturvan leikkaaminen kuin työllistymisestä huolehtiminen, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta arvostelee.

Uutisen mukaan sak:laisiin työttömyyskassoihin on tullut lukuisia kysymyksiä aktiivimallin yksityiskohdista. Epätietoisuutta on siitä, mikä aktiivisuus täyttää aktiivimallin ehdot ja ketä aktiivimallin tarkastelu koskee. Riittävää aktiivisuutta ei ole esimerkiksi sivutoiminen opiskelu, vaan koulutuksen on oltava aina TE-toimiston järjestämää tai hyväksymää.

– Jos esimerkiksi maahanmuuttaja käy työväenopistossa kielikurssilla kohentaakseen kielitaitoaan, ei se estä työttömyysturvan leikkaamista. Riittävää aktiivisuutta ei ole myöskään ammattiliittojen järjestämät palvelut, Eloranta toteaa.

Elorannan mukaan aktiivimallista tässä muodossa on luovuttava ja luonteva paikka siihen on kansalaisaloitteen käsittely. Mallista ei saa millään hyvää ja reilua, siksi on edes estettävä leikkausten tekeminen.

Eloranta osallistuu tänään illalla Ylen A-Teema: Työtä! -keskusteluunYle TV1:ssä kello 21. Muita keskustelijoita suorassa lähetyksessä ovat muun muassa työministeri Jari Lindström (sin.), vuoden työttömänä ollut Taimi Räsänen ja yrittäjä Saija Haavisto Kuusi Oy:stä.