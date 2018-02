Jussi Joentausta

Sote-kiistely alkoi heti eduskunnassa. Vasemmistoliiton Hanna Sarkkinen varoitti maksujen noususta.

Eduskunnan kevätkausi pääsi todenteolla vauhtiin valtiopäivien avajaiskeskustelussa keskiviikkona. Eduskunta puhui jäljellä olevan vaalikauden hankkeista ja odotetusti sosiaali- ja terveysuudistus nousi jälleen kärkeen. Valinnanvapauslakia odotetaan eduskuntaan maaliskuussa.

Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa kansanedustaja Hanna Sarkkinen muistutti lähtötilanteesta: väestöryhmien väliset terveyserot ovat Suomessa yhä selvempiä ja kansainvälisesti katsottuna suuria. Suomessa vähävarainen mies kuolee kuusi vuotta varakasta miestä aiemmin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on siis Sarkkisenkin mukaan kevään suurin kysymys ja koko vaalikauden tärkein asia.

Pysyykö hallitus kasassa ja riittävän yhtenäisenä sote-uudistuksen läpiviemiseksi?

– Sote-uudistus tarvitaan, jotta suomalaiset voisivat jälleen luottaa julkiseen terveydenhuoltoon. Kuitenkin, jos hallituksen sote-esitys toteutuu, tulevat asiakasmaksut nousemaan entisestään. Vähävaraisilla ole varaa hoitaa vaivojaan ja terveyserot kasvavat, hän ennusti.

Hallituksen markkinaehtoisuuteen perustuvaa sote-mallia Sarkkinen piti kalliina Suomen taloudelle ja potilaille.

– Edullinen se on terveysjäteille, joille luodaan rahastusautomaatti. Asiantuntijat ovat arvioineet kustannusten nousevan jopa miljardeilla. Hallitus leikkii kallista ja vaarallista leikkiä kansanterveyden ja kansantalouden kustannuksella.

Vasemmistoliiton sote-mallissa kavennettaisiin terveyseroja lisäämällä palveluiden integraatiota, alentamalla asiakasmaksuja ja helpottamalla terveyskeskukseen pääsyä.

– Olemme edelleen valmiita kaikkien puolueiden yhteiseen lainvalmisteluun, Sarkkinen tarjosi.

Epädemokraattiset maakuntavaalit

Myös maakuntauudistuksen lakipakettia odotetaan edelleen eduskuntaan.

– Maakuntien tehtäviä ja palveluiden järjestämisen periaatteita ei ole vielä edes päätetty, mutta jo reilun puolen vuoden kuluttua ihmisten pitäisi äänestää maakuntavaaleissa. Aikataulu on täysin epärealistinen ja epädemokraattinen, Sarkkinen arvosteli.

Hän heitti epäilyksen, pysyykö hallitus kasassa ja riittävän yhtenäisenä sote-uudistuksen läpiviemiseksi.

– Suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut olisivat jo kunnossa, mikäli hallitus ei olisi tehnyt yksityistämisvimmassaan poliittisia lehmänkauppoja. On käynyt hyvin selväksi, kenen ehdoilla uudistusta valmistellaan. Kokoomuksen ja ylikansallisten terveysyritysten välillä on pyöröovi, josta sujahdetaan sujuvasti päättäjistä lobbareiksi. Olette hukanneet pörriäis-seikkailujen vuoksi paljon aikaa, eikä perhevapaauudistuksen surullinen mahalasku kerro hyvää hallituksen päätöksentekokyvystä.

Sarkkisen mukaan Sipilän hallituksen alkukauden uho avokonttorista, jossa vatulointi lopetetaan, tuotti paljon puheita, vähän villoja.

– Heikon valmistelun, sisäisten ristiriitojen sekä asiantuntijoiden ja opposition sivuuttamisen vuoksi hallitus on joutunut perumaan lukuisia huonoja esityksiä. Tämä hallitus on lähinnä tehnyt tulonsiirtoja hyvätuloisille ja nimittänyt vähävaraisiin kohdistuvia leikkauksia uudistuksiksi. Todelliset uudistukset jäävät seuraavan hallituksen tehtäväksi.

Työllisyyden hoitokin pirstaleiksi



Hallituksen sote-uudistuksesta tuttua markkinamallia ollaan uittamassa myös maakuntien työllisyyspalveluihin. Kasvupalvelulakiluonnos pirstoo työllisyydenhoidon kokonaisuutta entisestään, mutta ei ratkaise itse ongelmaa, eli työkkäreiden liian niukkoja resursseja ja työttömien byrokratialoukkuja, Sarkkinen jatkoi.

Hän kehotti katsomaan tulevaisuuteen, perustulo-kokeilun kaltaisiin hankkeisiin.

– Hallituksen sosiaali- ja työllisyyspolitiikka on kuitenkin kääntynyt menneisyyteen. Perustulokokeilun jatko on evätty, tilalle on tullut aktiivimalli. Joulun alla hallitus runnoi läpi työttömiä epäoikeudenmukaisesti kurittavan työttömyysturvaleikkurin. Onneksi eduskunta pääsee kansalaisaloitteen myötä käsittelemään asiaa uudestaan.

Sarkkinen kertoi Vasemmiston haluavan kumota aktiivimallin, koota työllisyyspalvelut yhdelle luukulle ja panostaa työttömien työllistymispalveluihin, sujuvoittaa työn vastaanottamista suojaosia nostamalla sekä helpottaa työttömänä opiskelua.

– Haluamme purkaa karenssit ja siirtyä työttömien kurittamisesta kannustamiseen.

Sarkkinen myös totesi, että nämä valtiopäivät ovat viimeinen mahdollisuus tälle eduskunnalle löytää riittävät satsaukset koulutukseen ja tutkimukseen.