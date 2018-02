Lehtikuva/Vesa Moilanen

Työtaistelu toteutetaan Helsingin ylipistossa helmikuun viimeisenä päivänä, jos sopimusta ei synny.

Yliopistojen henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt JUKO, JHL ja Pardia ovat antaneet lakkovaroituksen. Kohdennettu työtaistelu toteutetaan Helsingin yliopistossa lakkona 28. helmikuuta, jos neuvottelutulokseen ei päästä ennen sitä.

Yliopistosektori on ollut sopimuksettomassa tilassa helmikuun alusta alkaen. Työntekijäpuolen mukaan neuvottelut eivät etene, koska yliopistotyönantajia edustava Sivistystyönantajat ”haluaa jääräpäisesti sanella palkat eikä halua neuvotella mistään yliopistolaisten työelämää kehittävistä työehdoista”.

JUKO, JHL ja Pardia pitävät työnantajan asennetta väheksyvänä henkilöstöä kohtaan. Niiden mukaan tässä tilanteessa ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin vauhdittaa neuvotteluja painostustoimien kautta.

Kohdennettu työtaistelu toteutetaan Helsingin yliopistossa lakkona 28.2. kello 0.00–24.00 välisenä aikana, jos neuvottelutulokseen ei päästä 27.2. mennessä.

Jos ratkaisua ei synny, järjestöillä on valmius tehdä päätöksiä työtaistelutoimien laajentamisesta.

Sivistystyönantajien tilastojen mukaan Helsingin yliopistossa on henkilöstöä yhteensä noin 6 680.

Leikkauksia ja henkilöstövähennyksiä



Pääsopijajärjestöt korostavat, että monien vuosien massiivisten rahoitusleikkausten ja henkilöstönvähennysten jälkeen henkilöstöä on kohdeltava muunakin kuin kulueränä. Valtion rahoitusleikkaukset on jo kompensoitu massiivisilla henkilöstön vähennyksillä. Monien henkilöstöryhmien kohdalla palkkakehitys on ollut negatiivista.

Pääsopijajärjestöjen mielestä yliopistoilla on varaa kohtuullisiin ja julkisen sektorin tasoisiin palkankorotuksiin toiminnan kärsimättä.

”Esimerkiksi vuonna 2016 yhdenkään yliopiston tilinpäätös ei ollut alijäämäinen. On surullista, että työantaja esittää taloustiedoista valikoitua totuutta”, järjestöt toteavat.

”Yliopistojen menestys perustuu osaavaan ja motivoituneeseen henkilöstöön. Vaatimattomat palkankorotusesitykset ja haluttomuus kehittää yliopiston työntekijöiden työelämää eivät arvosta henkilöstön tekemää tärkeää työtä. Tämän on vihdoinkin loputtava” ne jatkavat.

Edellisen kerran yliopistosektorille on annettu lakkovaroitus vuonna 2010, kun yliopistohenkilöstölle neuvoteltiin ensimmäistä työehtosopimusta. Yliopistouudistuksen myötä henkilöstö siirtyi virkasuhteista työsuhteisiin.