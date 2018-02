Työttömyysturvan ”aktiivimallia” koskeva julkisuuskeskustelu on käynyt kuumana, ja mediassa on liikkunut myös paljon virheellisiä käsityksiä mallin sisällöstä. Valitettavasti väärää tietoa ovat levittäneet jopa kokoomuksen ja keskustan ministerit. Siksi onkin syytä vielä kerrata, mistä aktiivimallissa on kyse, ja miksi se ei ole oikeudenmukainen eikä toimiva tapa edistää työllisyyttä.

Aktiivimalli todettiin jo perustuslakivaliokunnassa ongelmalliseksi, koska se rankaisee työttömiä heidän omasta aktiivisuudestaan riippumatta, ja asettaa ihmiset keskenään eriarvoiseen asemaan erityisesti asuinpaikkansa perusteella. Esimerkiksi korkean työttömyyden Kainuussa ei ole samoja mahdollisuuksia välttyä sanktioilta kuin pääkaupunkiseudulla.

Suomessa on myös huomattava määrä työttömyysturvan varassa eläviä pitkäaikaissairaita, jotka eivät tosiasiallisesti ole työkykyisiä, ja joiden toimeentuloa aktiivimalli siitä huolimatta leikkaa. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden poistamisen myötä monet perheelliset työttömät eivät voi ottaa vastaan keikkatöitä lyhyellä varoitusajalla, ja aktiivimallissa sanktio seuraa tästä huolimatta.

Aktiivimalli sotii kansalaisten oikeustajua vastaan.

Valiokuntakäsittelyssä saimme myös todeta, että aktiivimallin vaikutus työllisyyteen on hyvin epävarmaa. Tutkijoiden ja asiantuntijoiden lausunnot eivät kuitenkaan juuri kiinnostaneet hallituspuolueiden edustajia. VATTin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antaman lausunnon mukaan aktiivimalli voi lisätä byrokratiasta johtuvia työttömyysturvan maksuviiveitä, jotka hankaloittavat lyhytkestoisen työn vastaanottamista. VATTin tutkija Tomi Kyyrä onkin todennut, ettei uskalla edes arvailla työllisyysvaikutuksien etumerkkiä – toisin sanoen sitä, lisääkö vai vähentääkö aktiivimalli työllisyyttä.

On täysin selvää, että yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevia kohtuuttomasti rankaisevaa mallia ei voi hyväksyä, etenkin kun sen taloudelliset vaikutukset ovat näin kyseenalaisia. Sipilän hallituksen ministerien julkisuudessa esittämät virheelliset lausunnot valitettavasti osoittavat, että monet hallituspuolueiden edustajat eivät ole täysin ymmärtäneet tekemänsä päätöksen sisältöä ja sen perustuslaillista ongelmallisuutta. Hyvin harva heistä edes vaivautui paikalle kun aktiivimallista keskusteltiin eduskunnassa ennen joulua.

Yli 140 000 allekirjoitusta kerännyt kansalaisaloite osoittaa, että aktiivimalli sotii kansalaisten oikeustajua vastaan. Vasemmistoliitto vaatiikin aktiivimallin korvaamista työllisyyttä edistävillä toimenpiteillä ja työttömyysturvajärjestelmän byrokratian purkamisella.