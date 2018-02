Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Kuudes viikko täyttyy, mutta lain soveltamisohjetta valmistellaan edelleen. Viikon kuluttua ensimmäisestä aktiivisuusjaksosta on kulunut puolet.

Työttömyysturvan aktiivimalli oli eduskunnan torstaisen kyselytunnin aikana ollut voimassa kuukauden ja kahdeksan päivää. Vasemmistoliitto teki 1. helmikuuta eduskuntakyselyn, koska työttömyyskassat eivät ole saaneet sen soveltamisohjetta. Eikä soveltamisohjetta ole vieläkään, paljastui kyselytunnilla torstaina 8.2.

– Tietysti nyt aktiivimallin astuttua voimaan tarvitaan soveltamisohjeet, jotka valmistellaan yhdessä useiden tahojen kanssa. Siitä ei pelkästään STM ole sanelemassa sisältöä, vaan se tapahtuu prosessissa, vastasi asiassa pitkään vaiennut sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.) Tarja Filatovin (sd.) kysymykseen.

Kyselytunnilla käyty pitkä keskustelu osoitti, että hallitus on vaikeuksissa aktiivimallinsa kanssa. Oppositio nostaa esiin epäkohtia. Ministerit menevät sen taakse, että asiaa seurataan. Pian on edessä kyselytuntia perusteellisempi asian käsittely, kun aktiivimallin kumoamista koskeva kansalaisaloite tulee eduskuntaan.

Anna Kontula (vas.) toivoi ministeri Mattilan reflektoivan, miten soveltamisohjeen puuttuminen sopii yhteen sen ajatuksen kanssa, että Suomi on oikeusvaltio. Työtön ei tiedä vieläkään, mihin tarkkaan ottaen aktiivimalli hänet velvoittaa.

Työministeri Jari Lindströmiltä (sin.) Kontula kysyi, miten aktiivimallia voidaan seurata, jos ei edes tiedetä, mihinkä nyt ollaan velvoittamassa, eikä työttömillä vielä, kun lähestytään puoltaväliä ensimmäisestä velvoitejaksosta, ole itsellään käsitystä siitä, mihinkä heitä velvoitetaan, eikä myöskään viranomaisilla, joiden pitäisi näiden velvoitteiden toteutumista seurata.

ILMOITUS

– Ei missään saa tulla kohtuutonta tilannetta, ja niiltä osin lakia täytyy parantaa. Mutta nyt me menemme tällä, mikä on voimassa, ja hallitus varmasti tätä seuraa, niin kuin moneen kertaan täällä todettu on, vastasi Mattila.

Lindström ei vastannut mitään.

Työvoimapolitiikan epäkohdat paljastuivat



Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kiitti aktiivimallin vastaista kansalaisaloitetta myös siitä, että sen ansiosta on käyty tarpeellinen ja tervetullut, laaja keskustelu suomalaisen työvoimapolitiikan epäkohdista ja ongelmista.

– Koulutuksia ja palkkatuettua työtä on tarpeeseen nähden liian vähän, työvoimahallinnossa on vähemmän henkilöstöä kuin Ruotsissa ja Tanskassa, ja sen lisäksi karenssit ovat Suomessa paljon ankarampia kuin näissä maissa, Andersson luetteli.

– Tämän aktiivimallin keskeisin ongelma on se, että se pahentaa suomalaisen työttömyysturvan pahinta ongelmaa, joka on liiallinen ja lannistava byrokratia, hän jatkoi.

– Vasemmistoliitto on esittänyt, että byrokratian purkamiseksi pitäisi kokonaan luopua työvoimapoliittisista karensseista, ja haluan nyt kysyä vastaavalta ministeriltä, harkitseeko hallitus työvoimapoliittisten karenssien lyhentämistä, jotta Suomi tältä osin kulkisi pohjoismaalaiseen suuntaan työvoimapolitiikassa.

Työministeri Jari Lindström (sin.) vastasi, että jos tehdään pohjoismaista vertailua, pitää ottaa mukaan kaikki puolet.

– Esimerkiksi Ruotsissa on erittäin tiukkaa ja Tanskassa on erittäin tiukkaa: siellä oikeasti pakotetaan hakemaan tekemään töitä, jotta saa sitten korkeampaa työttömyysturvaa.

”Emme me tätä keskeytä”



Lindströmin mukaan palvelujen osalta määrärahatilanne on valtakunnallisesti hyvä.

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mielestä opposition huoli siitä, ettei palveluja ole, on turha.

– Tässä on moneen kertaan viitattu siihen, että palveluja ei ole saatavilla. Täällä on toisaalta myöskin kerrottu, että hallitus on löytänyt keinon, millä me pystymme turvaamaan työvoimapalveluiden resurssit, jotta palveluita on. Sitä paitsi meillä tulee TE-keskuksista eri puolilta viestiä siitä, että palveluita ja työmahdollisuuksia riittää.

Ministereiltä kysyttiin myös, ovatko he valmiita keskeyttämään aktiivimallin toimeenpanon, koska leikkaukset uhkaavat myös esimerkiksi vajaatyökykyisiä ja sairaita.

– Emme me tätä nyt keskeytä vaan viemme tätä määrätietoisesti eteenpäin huomioiden sen, mitä eduskunta meiltä edellyttää. Me seuraamme tätä ja totta kai teemme korjaavia toimenpiteitä. Eihän nyt, hyvänen aika, lainsäädäntö voi olla sellaista, että se ei ole ollut juuri ollenkaan voimassa ja sitten ikään kuin lyödään hynttyyt lattialle ja sanotaan, että tämä oli tässä, vastasi Lindström.