Vuoden 1918 kuvia tilattu huimasti

Marita Jalkanen

Filosofian maisteri, Kansan Arkiston johtaja

Sisällissodasta on nyt sata vuotta. Kansan Arkistolle eli Suomen vasemmistolaisen työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkistolle taitaa alkanut vuosi olla työntäyteinen, vai kuinka arkistonjohtaja Marita Jalkanen?

– Kyllä vaan. Tilaisuuksia ja projekteja riittää koko vuodeksi.

Mitä kaikkea on luvassa?

– Nyt on jo menossa Pappa oli punakaartilainen -aineiston keruu. Haemme alkuperäisaineistoa kuten vankileirikirjeenvaihtoa ja kaikkea muuta, mitä ihmisille on jäänyt laatikon pohjalle. Tai aineistoa, joka on jäänyt vaikkapa aikaisempina tasavuosina järjestetyistä muistojuhlista.

– Olemme myös kiinnostuneita, miten perheissä on muisteltu sadan vuoden takaisia tapahtumia. Kun monet sanovat, ettei heidän perheissään ole näistä asioista juurikaan puhuttu, niin nyt voi meille lähettää muistelmia siitä, miten asiaa on perheissä käsitelty. Hyvin laajalla haarukalla keräämme. Aikaa aineistojen lähettämiseen on vuoden loppuun asti.

Mikä on Sisällissota 1918 punaiset muistot -projekti?

– Osa 1918 äänitteistämme on edelleen C-kasetteina tai kelanauhoina. Työväen Arkiston ja Ylen kanssa toteutettavassa projektissa niitä on tarkoitus digitoida ja avata yleisölle. Yle Areenasta löytyy näitä muistelmia jo 10. Sinne Punaiset muistot -sivustolle tulee vielä toiset 10 kuunneltavaksi. Areenassa on kuunneltavissa myös Kertomuksia kansalaissodasta -ohjelmasarja. Siinä on mukana osia neljän meidän muistelijan haastatteluista.

Mitä muuta tapahtuu?

– Tiistaina 13. 3. järjestämme arkistossa tilaisuuden Seppo Hentilän kirjasta Pitkät varjot. Muistamisen historia ja politiikkaa.

Olette mukana myös vankileirien muistotilaisuuksissa, eikö?

– Kyllä vaan. Suomenlinnan vankileirin muistotilaisuuteen teemme Työväen Arkiston kanssa valokuvanäyttelyn. Se aukeaa 20.5. Rantamakasiinin infopisteessä. Hennalassa järjestettävässä muistojuhlassa 10.5. käyn itse puhumassa Kansan Arkiston aineistosta. Meidän tutkija Reetta Laitinen esittelee 11.3. punamuistelmia valtakunnallisilla sukututkimuspäivillä.

– Aineistoamme on myös työväenliike.fi -sivustolla ja Vapauden museo -näyttelyssä sekä Hakasalmen huvilassa Helsingissä pyörivässä Vihan kevät -näytelmässä.

Oletteko ottaneet lisähenkilökuntaa selvitäksenne kiireisestä vuodesta?

– Lisäväkeä ei ole otettu. Mitään hulppeita rahavaroja ei ole. Mehän olemme valmistautuneet tähän vuoteen jo pidemmällä tähtäimellä, jotta kaaosta ei tulisi. Valokuvien tilausmäärät ovat kyllä kasvaneet huimasti. Vuoden 1918 kuvia ja ääniä on kysytty ahkerasti. Jos meillä olisi enemmän rahaa, sitä käytettäisiin lähinnä aineistojen pelastusdigitoimiseen.

