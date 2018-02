Lehtikuva/Anni Reenpää

Terveydenhuollossa ei riitä, että tekee omat työvuoronsa.

”Hei kuka voi jäädä aamuvuorosta suoraan iltaan? Yksi on sairastunut ja jonkun pitää jäädä. Ja jos ei ole vapaaehtoisia, niin minä määrään, sanoo pomo”.

Näin muistelee vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen torstaina pitkässä facebook-kirjoituksessaan työtään lähihoitajana.

”Siinä sitten arvotaan. Kenen puoliso voi hakea lapset päivähoidosta, kuka jättää jumpan väliin”, hän jatkaa.

Hoitajat eivät ole se taho, joka vaarantaa potilasturvallisuuden.

Pekonen ottaa kantaa kunta-alan vuoronvaihto- ja ylityökieltoon. Sillä ammattiliitot pyrkivät vauhdittamaan työehtosopimusneuvottelujaan.

14 tunnin työpäiviä

Pekonen toteaa, että 14 tuntia vuodeosastolla töissä on hyvin pitkä päivä.

”Mutta hyvässä työporukassa se ei ollut kuitenkaan mahdoton”, hän kirjoittaa.

”Hoitoala on kutsumustyö ja kukapa haluaisi jättää asiakkaita pulaan, saati työkavereita.”

Pekonen ihmettelee sosiaalisessa mediassa nopeasti virinnyttä keskustelua, jossa hoitajia syytetään ahneudesta, kun nämä vaativat parannusta työoloihin ja palkkaan. Hän näkee syyksi paheksuntaan juuri käsityksen hoitoalasta kutsumustyönä.

”Mutta kutsumus ei elätä eikä edes aina auta jaksamaan”, Pekonen muistuttaa.

Myös potilasturvallisuuden vaarantaminen on nostettu esiin. Muiden muassa johtava ylilääkäri Petri Bono Helsingin seudun yliopistollisesta keskussairaalasta Hyksistä sanoi Ylellä, että ylityö- ja vuoronvaihtokielto voi vaarantaa pitkittyessään potilasturvallisuuden. Hänen mukaansa kiellolla on jo ollut välittömiä vaikutuksia.

Pekonen toteaa, että hoitajat eivät ole se taho, joka vaarantaa potilasturvallisuuden.

”Ne vaarantavat, jotka resurssoivat hoitoalan liian niukaksi ja määräävät sijaiskieltoja alalle”, hän oikaisee.

Nyt paljastuu karu totuus

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on arvioinut vuoronvaihtokiellon osoittavan karulla suomalainen terveydenhuollon toimintamallin.

– Meillä ei ole sote-puolella miehitykset kunnossa, hän toteaa Iltalehdessä.

Rytkösen mukaan vuoronvaihtokielto puraisee, kun esimerkiksi kokenut työntekijä sairastuu. Esimies joutuu pyytämään saman tason osaajaa vaihtamaan vuoroa.

– Meidän aloilla se ei ole sama, että nuppiluku täsmää, vaan osaamisen tason pitää myös olla kohdallaan. Työnantaja vastaa potilasturvallisuudesta ja pyrkii pitämään sen yllä, Rytkönen muistuttaa Iltalehdessä.

Rytkönen on varma siitä, että vuoronvaihtokielto on herätys yhteiskunnalle. Hänestä on hurjaa, ettei riitä, että työntekijä tekee sovitut työvuorot.

Vuoronvaihto- ja ylityökielto voi vaikuttaa myös muun muassa joukkoliikenteeseen ja päivähoidon toimintaan.

Sopimusneuvotteluja on hiertänyt erimielisyys kikysopimukseen liittyvien lomarahaleikkausten kompensoinnista.

Neuvotteluja käytiin viimeksi keskiviikkona ja niitä jatketaan taas torstaina kello 17.