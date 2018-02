Jussi Joentausta

Henkilöstö järjestää ulosmarssin torstaina. Yritysmaailman intressien pelätään ohittavan autonomian.

Vasemmistoliiton kansanedustajat Li Andersson ja Anna Kontula ovat tehneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen Tampereen uuden säätiöyliopiston johtosääntöluonnoksesta. Tampereelle ollaan muodostamassa uutta säätiöyliopistoa yhdistämällä Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto. Vuonna 2019 aloittavasta yliopistosta tulee myös Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistaja.

Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston hallitukset valitsivat tammikuussa 2018 uuden säätiöyliopiston siirtymäkauden hallituksen. Siirtymäkauden hallitus koostuu yhdistyvien yliopistojen ulkopuolisista henkilöistä.

Viime viikolla siirtymäkauden hallitus esitteli uuden säätiöyliopiston johtosääntöluonnoksen, jossa esitetään pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia päätöksiä, esimerkiksi uuden yliopiston hallituksen nimittämisestä.

– Perustuslakivaliokunta on kuitenkin linjannut, että siirtymäkauden hallituksen päätökset on rajattava vain välttämättömään. Merkittävät päätökset on jätettävä ajalle, kun uuden yliopiston hallituksen on valinnut yliopistoyhteisöistä koostuva, monijäseninen hallintoelin, sanoo vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Onko perustuslaki ohitettu?



Yliopistojen itsehallinto on kirjattu perustuslakiin, jonka mukaan merkittävää päätösvaltaa ei saa siirtää yliopistoyhteisön ja sen omien toimielinten ulottumattomiin.

– Voidaankin kysyä, onko uuden säätiöyliopiston siirtymäkauden hallitus toiminut perustuslakivaliokunnan tarkoittamalla tavalla, kansanedustaja Anna Kontula sanoo.

Kansanedustajien mukaan uuden säätiöyliopiston siirtymäkausi tuo esiin epäkohdat ja ristiriidat, jotka vuonna 2009 hyväksytty ja vasemmistoliiton vastustama yliopistolaki on tuonut mukanaan.

Li Anderssonin mukaan yhteisöllinen päätöksenteko ja korkeakoululaitoksen sisäinen demokratia on vähentynyt merkittävästi esimerkiksi monijäsenisten toimintaelinten heikon ja epäselvän aseman takia.

– On todella ikävää, että uuden korkeakoulun perustamisprosessi lähtee liikkeelle lähtökohdasta, jossa jo valmiiksi on epäonnistuttu yhteisöllisen päätöksenteon toteuttamisessa ja lakien noudattamisessa, sanoo Andersson.

Kuka käyttää valtaa yliopistossa?



Anna Kontulan mukaan prosessia on luonnehtinut kiire, ja työn laatu on ollut kehnoa. Viimeisin käänne oli viime viikonloppuna tullut radikaali esitys uuden yliopiston johtosäännöksi. Yliopistolaisille annettiin vain viisi päivää aikaa kommentoida esitystä, sillä johtosäännöstä on tarkoitus päättää jo tulevana lauantaina.

– Esitys johtosäännöksi on ongelmallinen: se heikentäisi toteutuessaan yliopiston autonomiaa, joka on taattu perustuslaissa ja on tutkimuksen ja opetuksen korkean laadun keskeinen edellytys. Viimekädessä kyse onkin siitä, kuka yliopistossa valtaa käyttää. Jos yliopistoyhteisö ei voisi vapaasti valita edustajiaan hallitukseen, yritysmaailman intressit alkavat määrittää tulevan suuryliopiston linjaa.

Yliopistolaiset keräävät parhaillaan adressia, jossa vaaditaan, että tässä vaiheessa johtosäännössä määrätään ainoastaan siirtymäkaudella välttämättömistä asioista ja että johtosäännössä turvataan yliopistolaisten riittävä edustus kaikessa päätöksenteossa.

Lisäksi Tampereen yliopiston henkilöstö järjestää tänään torstaina ulosmarssin vaatimustensa vauhdittamiseksi.

– Tampereen yliopiston kasvattina, entisenä tutkijana sekä pirkanmaalaisena kansanedustajana haluan ilmaista tukeni henkilöstön ja opiskelijoiden vaatimuksille, Kontula, sanoo.