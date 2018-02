Lehtikuva/Roni Lehti

Vasemmistonaiset vastustaa aktiivimallia, joka syrjii erityisesti hoivavastuussa olevia työttömiä vanhempia.

Vasemmistonaiset arvostelee aktiivimallia siitä, ettei hallitus tehnyt lapsivaikutusten arviointia sen kohdalla.

Vuoden alussa voimaan astunut aktiivimalli edellyttää 18 tunnin palkkatyötä kolmen kuukauden aikana, osallistumista työllistymistä edistäviin palveluihin viiden tunnin ajan tai 241 euron tuloja yritystoiminnasta. Jos näitä edellytyksiä ei täytä, työttömyysturvaa leikataan seuraavan kolmen kuukauden aikana 4,65 prosenttia.

Jo aiemmin hallitus on poistanut lasten subjektiivisen oikeuden päivähoitoon. Jos edes toinen vanhemmista on työtön, lapsella on enää oikeus vain 20 tuntiin päivähoitoa viikossa.

Käytännössä moni työtön vanhempi hoitaa lapsiaan kotona. Vanhempien on kuitenkin oltava valmiita ottamaan nopeallakin aikataululla vastaan töitä tai osallistumaan työllistymistä edistäviin toimiin.

– On todennäköistä, että aktiivimalli vaikeuttaa enemmän naisten kuin miesten arkea, sillä esimerkiksi yksinhuoltajista enemmistö on naisia, toteaa Vasemmistonaisten puhenainen Saila Ruuth.

ILMOITUS

Lain mukaan kunnan on järjestettävä päivähoitopaikka kahden viikon kuluessa tarpeen ilmoittamisesta.

– Lapsilla on oikeus pysyviin ja turvallisiin hoitosuhteisiin. Ei heitä voi sysätä jatkuvasti eri hoitopaikkoihin vanhempien keikkatöiden ja kurssien ajaksi, Ruuth sanoo.

Kunnat eivät voi taata, että hoitopaikka löytyy läheltä kotia tai työmatkan varrelta saati että perheen kaikki lapset pääsevät samaan hoitopaikkaan. Vasemmistonaiset vaatiikin subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamista.

Vasemmistonaisten mukaan aktiivimalli asettaa myös eri puolella Suomea asuvat lapsiperheet keskenään eriarvoiseen asemaan. Työpaikkoja, TE-toimiston työllistämispalveluita ja lasten päivähoitopalveluita on saatavilla eri tavoin eri alueilla ja kunnissa.

Vasemmistonaiset vaatii eriarvoistavan politiikan lopettamista ja aktiivimallin kumoamista.