Kuivuuden iskiessä on liian myöhäistä reagoida.

Slovakiassa on valmisteltu uraauurtava suunnitelma äärisäiden mukana tulevan kuivuuden torjumiseksi. Viime vuosien sateettomuus ja superhelteet ennustavat kovia aikoja.

Maaliskuussa Slovakian hallituksen hyväksyttäväksi tulevan suunnitelman otsikkona on ”H2O:n arvo maalle”. Sen laadinnassa on auttanut kestävään vedenkäyttöön erikoistunut Global Water Partnership -verkosto

– Joitakin suunnitelmaan sisältyviä keinoja käytetään ilmastonmuutokseen sopeutumisessa muissakin maissa, mutta Slovakia on ensimmäisenä valtiona laatinut toimintaohjelman kuivuutta vastaan, verkoston Itä- ja Keski-Euroopan johtaja Richard Müller sanoo.

Viime vuoden alkupuolisko oli Slovakiassa kuivin yli 60 vuoteen.

Hän kehottaa muita maita ottamaan mallia uraauurtavaksi kuvaamastaan suunnitelmasta.

Pääpaino ennaltaehkäisyssä

Suunnitelman pääpaino on ennaltaehkäisyssä, jota sovelletaan maa- ja metsätalouteen, kaupunkirakentamiseen, vesihuoltoon, tutkimukseen ja ympäristökasvatukseen.

Keinoihin kuuluvat keinokastelujärjestelmien nykyaikaistaminen, metsien ilmastonkestävyyden parantaminen ja sadeveden talteenotto, puunistutus, viheralueiden ja -seinien sekä kattopuutarhojen kehittäminen ja sadeveden imeyttäminen kaupungeissa.

Vesihuollossa huomioidaan muun muassa pienten vesivarastojen elvyttäminen ja kosteikkojen kunnostaminen.

Mukana on myös kriisisuunnitelma vesihuollon järjestämisestä pitkittyneen kuivuuden aikana, mikä edellyttää myös yleisen tietoisuuden lisäämistä kuivuudesta ja vesipulasta. Müller uskoo, että suunnitelman avulla pystytään lievittämään pitkien kuivuuskausien vaikutuksia.

– Esimerkiksi Yhdysvalloissa on varauduttu vain kuivuuden seurausten käsittelyyn, kun taas Slovakia painottaa ennaltaehkäisyä ja varautumista, hän sanoo.

Ilmat kuin Italiassa

Viime vuoden alkupuolisko oli Slovakiassa kuivin yli 60 vuoteen ja ankara kuivuus koettiin myös 2015. Silloin oli 23 ”supertrooppista” päivää, jolloin lämpötila nousi yli 35 asteeseen. Ennen vuotta 1990 sellaisia päiviä koettiin korkeintaan 5 vuodessa.

5,4 miljoonan asukkaan Slovakialla on verrattain runsaat pohjavesivarat, ja maassa on harvoin kärsitty vesipulaa. Vuonna 2015 iski pahin kuivuus sataan vuoteen, mikä sai maan johdon havahtumaan. Viime vuosi vahvisti, että tulevaan on syytä varautua.

Ilmastotieteilijöiden mukaan Slovakian ilmastovyöhykkeet siirtyvät kohti pohjoista ja maan eteläosien sää alkaa muistuttaa Espanjan tai Italian pohjoisosia. Keskilämpötila oli vuosina 1991–2014 asteen korkeampi kuin 1961–1990.

Müller myöntää, ettei uusi suunnitelma riitä ilmastonmuutoksen pahimpien vaikutusten torjuntaan.

– Vedenpidätyskyvyn ja jakelun turvaaminen voi vaatia uudenlaista teknologiaa ja laajaa infrastruktuuria.

