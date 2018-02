Jussi Joentausta

WikiRock tekee menevää musiikkia wikipedia-artikkelien pohjalta.

Yleissivistävää musiikkia soittavan WikiRock yhtyeen takaa löytyvät säveltäjä Marko Rintamäki ja laulaja-sanoittaja Mika Kuokkanen. Lisäksi yhtyeeseen kuuluvat basisti-miksaaja Aki Rintamäki sekä kitaristit Aku Rouhe ja Joel Pirttimaa.

Vuonna 2011 perustettu yhtye muuttaa Wikipedia-artikkelit musiikiksi, mutta mistä idea syntyi?

– Olimme Otaniemessä kämppiksiä ja yhtenä iltana tuli semmoinen olo, että haluaisin tehdä musiikkia. Mika ei ollut sanoitustuulella, niin ehdotin, että otetaan sanat Wikipediasta ja tehdään yhdessä musiikkia, Rintamäki muistelee.

”Artikkelin aiheen pitää olla siisti.”

Riittävästi meininkiä

Sinä yönä valmistui kappale Chicago.

– Marko muistelee, että mielestäni Chicago oli niin kova paikka, että artikkelissa on riittävästi meininkiä. Itselleni on vähän hämärän peitossa, että miten juuri siihen päädyttiin. Sen jälkeen tämä on ollut järjestelmällisempää. On tehty biisiaihiota ja mietitty miltä tämä voisi kuulostaa. Sitten on tutkittu Wikipediaa ja etsitty artikkelia, joka täsmäisi biisin meininkiin.

– Meillä on aina ollut kriteerinä se, että artikkelin aiheen pitää olla siisti. Niin kuin Ritari Ässä parhaana esimerkkinä, Rintamäki sanoo

Tekstiä pyritään muokkaamaan mahdollisimman vähän.

– Ei me lauleta koko artikkelia vaan lauseita on sieltä täältä, Kuokkanen valottaa.

– Siksi on tosi tärkeää pitää mielessä se, että faktat eivät saa muuttua, Rintamäki lisää.

WikiRock tunnetaan Yleissivistävästä musiikista.

– Aluksi meidän piti julkaista biisimme sinkkuina Spotifyssa, mutta jokaiselle kappaleelle olisi pitänyt tehdä oma levynkantensa. Se olisi vaatinut kauheasti työtä ja meillä oli kova hinku saada musiikki ihmisten kuultaviin.

Bändin logo muistutti Wikipedian logoa, mutta ”vapaa tietosanakirja” -tekstin kohdalla luki yleissivistävää musiikkia.

– Ajateltiin, että tämähän on ihan nerokas albumin nimi. Bändin logosta tuli sitten ensimmäisen levyn kansi, Kuokkanen kertoo.

Ritari Ässällä listoille

Kappaleita yhtye tekee, kun Rintamäelle iskee inspiraatio.

– Käytännössä se lähtee siitä, että Marko tekee ensin vähän matkaa biisiä, jollain fiiliksellä. Kun on jotain minkä päälle ruveta sovittamaan sanoja, niin aletaan etsimään tekstiä. Sävellysprosessi pitää usein tehdä uudestaan, kun sanat on saatu kasaan.

Ritari Ässä oli WikiRockin ensimmäinen Spotifyn listoille kiivennyt kappale.

– Se on todella menevä ja iskevä biisi. Yllättää itsenikin aina, kun sen kuulee, että onko tämä meidän käsialaa, Kuokkanen sanoo.

Myös viime keväänä julkaistu mahtipontinen Lohikäärme nousi Spotifyn Suomen 50 viraalisinta listalla suhteellisen korkealle.

– Lohikäärmettä osasi jo fiilistellä. Itsellä oli semmonen olo, että tämä on tosi hyvä biisi. Mutta se ei ollut varsinaisesti hittiainesta. Se että se siitä huolimatta nousi listalle oli mielestäni vaikuttavaa, Kuokkanen sanoo.

Soittakaa Paranoid!

Vaikka yhtye on tehnyt kauan musiikkia on se nähty keikalla vasta kaksikymmentä kertaa.

– Tahti on ollut hiukan kiihtyvä. Aluksi oli keikka kerran vuoteen, mutta parhaimmillaan on ollut kuusi keikkaa vuodessa, Kuokkanen kertoo.

– Paras keikka tähän mennessä oli toissa vappuna Lappeenrannassa. Jännitti, että mitähän tästä tulee, kun mennään soittamaan ihan vieraaseen kaupunkiin, että mitä jos nämä eivät ole kuulleet meistä. Sitten keikalla koko yleisö osasi sanat ja lauloi mukana. Se oli aivan käsittämätöntä, Kuokkanen muistelee.

– Näen bändin tulevaisuuden niin, että tehdään uutta materiaalia inspiraation mukaan, Rintamäki sanoo.

– Emme ole juurikaan tyrkyttäneet itseämme mihinkään, mutta toki uudet mahdollisuudet kiinnostavat, Kuokkanen jatkaa.

Rintamäki kertoo haaveilleensa siitä, että joku levy-yhtiö lähtisi tuottamaan musiikkia. Musiikin tekeminen isosti, mutta omilla ehdoilla on houkutteleva ajatus.

Keväällä on luvassa uutta materiaalia. Kun WikiRock julkaisee kappaleen nimeltä Soittakaa Paranoid! Se on tekijöidensä mukaan hyvä ja iskevä kappale.

– Sitä kun kuuntelee tulee sama fiilis kuin Ritari Ässän kanssa, että ei vitsi tämä on hyvä, miten me on saatu tämmöinen tehtyä.