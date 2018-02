Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Kannustimet ovat taloustieteen ydintä. Kepillä ja porkkanalla ihmisiä voidaan kannustaa aiempaa parempiin tuloksiin. Mutta väärän kannustamisen seurauksena tulokset voivat myös heikentyä.

Tällaista kohtaloa voi ennustaa myös vuodenvaihteessa voimaan astuneelle aktiivimallille, jossa työttömiä kannustetaan lyhytaikaisiin työsuhteisiin työttömyysturvan leikkaaminen -nimisellä kepillä. Työministeri Jari Lindströmin (sin.) mukaan myös muita kepin sovelluksia on valmisteilla.

Aktiivimallin ongelmat ovat vain osa yleisempää työvoimapolitiikan linjaa.

Työttömien ja muiden kansalaisten keskuudessa nämä aikeet ovat herättäneet tyrmistystä. Ja ainakin osa ay-liikkeestä on suunnittelemassa vastatoimia. Hyvä niin, sillä kysymys on aidosti vaikeasta asiasta, johon toki olisi pitänyt herätä jo aiemmin.

Miten tähän on tultu? Työttömien kannustamisen nimiin ovat vannoneet kaikki hallitukset vuodesta 1995 lähtien. Eikä siinä, mikä merkitys kannustamiselle on eri hallitusohjelmissa annettu, ole laadullisia eroja näkynyt. Työvoimapolitiikan pitkänä linjana on hallituksen väristä riippumatta ollut työttömän oman vastuun lisääminen.

Tästä päälinjasta ei ole tingitty, vaikka työllistyminen avoimille markkinoille on vähentynyt. Tukitoimia on toki aina ollut, mutta nykyään vain työttömyyden alussa. Työttömyyden pitkittyessä tukea on aina vain vähemmän. Ja yli vuoden työttöminä olleet pitkäaikaistyöttömät ovat kannustaneet lähinnä itse itseään.

Työvoimatilastoissa tämä näkyy siten, että virta pitkäaikaistyöttömyydestä työvoiman ulkopuolelle on kasvanut. Mutta tämäkin, selvästi virallisista tavoitteista poikkeava tulos, ei ole politisoitunut niin kauan kuin työttömyysturvan tasoon ei ole kajottu. No, nyt sekin on sitten tehty, ja soppa on valmis.

Miksi mitta täyttyi vasta nyt? Yksi vastaus löytyy Samuel Bowlesin kirjasta The Moral Economy (Yale University Press, 2016). Se on kirja kannustimien ja hyvän kansalaisuuden välisestä suhteesta. Kirjan mukaan kannustaminen voi onnistua vain silloin, kun valittu kannustin vahvistaa hyvää kansalaisuutta, yksilön käsitystä omasta vastuustaan.

Kun yksilö ymmärtää ja allekirjoittaa kannustamisen perusteet, niin kannustin – oli se sitten keppi tai porkkana – vahvistaa ponnisteluja ongelmalliseksi todetun tilanteen muuttamiseksi. Mutta jos ihminen ei ymmärrä eikä allekirjoita kannustamisen perusteita, alkaa korviketoiminta.

Otetaan esimerkki. Eräässä päiväkodissa ongelmaksi nousi myöhästely lasten noudossa. Kannustimeksi ajoissa hakemiselle säädettiin pieni sakko myöhästelijöille sillä seurauksella, että myöhästely vain lisääntyi. Toisin sanoen, valittu kannustin – myöhästymisen hinnoittelu – heikensi vastuullista käyttäytymistä.

Tällä vuosisadalla läpimurron tehneen, ihmisten käyttäytymistä tutkivan taloustieteen mukaan sama pätee moniin muihin kohdejoukolle käsittämättömiksi jääneisiin kannustimiin, kuten työelämän pelinsääntöjen yksipuoliseen muuttamiseen. Ne syrjäyttävät sen moraalin, jonka varaan yhteishyvän pitäisi perustua.

Mistä ratkaisu ongelmaan? Vastauksia tähän on esitetty vähän. SAK:n 23.1. esittämän linjauksen mukaan aktiivimalli on kumottava ja karenssit yksinkertaistettava. ”Toimeentulon leikkaaminen ei ole kannustamista vaan rankaisemista. Kannustaminen on palveluita ja tukemista. Työpaikkoja ei synny työttömyysturvaa leikkaamalla.”

Juuri näin. Mutta millaista kannustamista, palveluita ja tukemista tarvitaan, siitä SAK:n vaihtoehto ei ainakaan tässä vaiheessa vielä kovin paljon kerro. Se toteaa tosin, että tilalle pitäisi saada enemmän yksilökohtaista harkintaa ja kasvokkain kohtaamisia työttömyyden alkuvaiheessa.

Se, millaisia kohtaamisia ja tukitoimia työttömyyden alkuvaiheen jälkeen on tarjolla, ei ainakaan keskustelun tässä vaiheessa ole vielä noussut politiikkaongelmaksi. Ja voi hyvinkin olla, että ei nouse jatkossakaan. SAK:n lisäksi muut tahot eivät ongelmaa ole omakseen kokeneet.

Vaikutelmaksi tästä kaikesta on jäänyt, että politiikan valtavirrassa aktiivimalliin liittyvät ongelmat nähdään omana erillisenä ongelmanaan, joka voidaan ratkaista ilman puuttumista työvoimapolitiikan pitkään linjaan, vastuun siirtämiseen työvoimahallinnolta työttömälle itselleen.

Mutta todelliseen vastuunkantoon tarvitaan paljon muutakin. Aktiivimallin kannustinongelmat ovat vain osa yleisempää, vuoden 1995 jälkeen syntynyttä työvoimapolitiikan linjaa, jossa työttömiä kohdellaan yhteiskunnan vapaamatkustajina. Ja sitä kovemmin kohdellaan, mitä pitkäkestoisemmasta työttömyydestä on kysymys.

Tämän linjan kääntöpuolelta löytyy sellaisia ongelmia kuin piilotyöttömyys, vajaatyöllisyys, toimeentulo-ongelmat ja tukitoimien väheneminen eniten tukitoimia tarvitsevien työttömien joukossa.

Millaiseen kansalaisuuteen ne kannustavat?

Kirjoittaja on kauppatieteiden tohtori