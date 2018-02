Lehtikuva/Philippe Desmazes

Uefan uusi luomus, Kansojen liiga, sai mielenkiintoisen alun, kun kuningas Jari Litmanen arpoi reilu viikko sitten Viron, Unkarin ja Kreikan samaan C-divisioonan kakkoslohkoon Suomen kanssa. Nyt tai ei koskaan – arvokisat kutsuvat! Mutta mistä on kyse?

Kyseessä on kansainväliset harjoitusottelut käytännössä lopettava turnaus, jossa kunkin lohkon parhaat pääsevät tasoerojen mukaan jyvitetyissä divisioonissaan pelaamaan yhdestä paikasta vuoden 2020 EM-kisoihin, jos tie ei vie sinne edelleen tahkottavien karsintaotteluiden kautta. Reitti arvokisoihin ei muodostu helpoksi tätäkään kautta, koska C-divisioonassa on kaikkiaan neljä lohkoa, joissa toisaalla pelaavat muun muassa Skotlanti, Norja ja Serbia. Kansojen liigan lohkovaiheen pelit alkavat syksyllä 2018 ja niiden voittajat pelaavat pudotuspelit kisapaikasta vuoden 2020 alkupuoliskolla.

Esimerkiksi sukulaiskansa Viron kohtaaminen herättää takuuvarmasti tunteita. Vaikka Huuhkajilla on 3–0-harjoitusotteluvoitto etelänaapuristamme muutaman kuukauden takaa, vastaan ei saavu heppoinen jengi. Esimerkiksi Liverpoolin värejä kantava, yli sata maajoukkueottelua pelannut toppari Ragnar Klavan on puolustuksessa kovempi luu kuin kukaan Huuhkaja tällä hetkellä.

Kohtaamme eräätkin traumat, kun Unkari asettuu vastaan Kansojen liigassa.

Toisaalta sinimustavalkoisiin on tullut myös kotoisesta Veikkausliigasta sellaista väkeä, joka ei ole niittänyt vielä kansainvälistä tunnustusta. Esimerkiksi Viron reissatessa Suomi-tappion jälkeen Oseaniaan asti pelikiertueelle joukkueen 22 pelaajasta kuusi tuli Suomen kentiltä. Mainittakoon heistä esimerkiksi SJK:ssa pitkään torjunut Mihkel Aksalu, joka on Viron ykkösveskari.

Viro on edennyt Suomea pidemmälle arvokisatiellä, kun se pääsi vuonna 2012 EM-jatkokarsintaan saakka. Moisesta Suomi on saanut vain unelmoida. Siinä suhteessa kohtaamme eräätkin traumat, kun Unkari asettuu vastaan Kansojen liigassa. Tosin Unkari ei ole pelannut viime aikoina häävisti, ja se hävisi viime vuonna esimerkiksi Andorralle ja Luxemburgille. Joukkueessa on yhä vähemmän huippupelaajia, vain Bundesliigassa pelaavat RB Leipzigin maalivahti Péter Gulácsi ja Hoffenheimin kärkipelaaja Ádám Szalai voitaneen laskea sellaisiksi.

Lohkomme muodollisesti tasokkain yhdistelmä on Kreikka. Takavuosien Euroopan mestari jäi tosin rannalle MM-kisoista Kroatiaa vastaan pelattujen jatkokarsintojen jälkeen. Helleenit luottavat varmasti jatkossakin puolustuspelaamiseensa, mutta maalinteko mättää. Todellisena pelotteena voidaan pitää lähinnä Kostas Mitroglouta, joka hänkin on pelaamassa kehnoa kautta Marseillen riveissä kyettyään tekemään vain kaksi täysosumaa tähän mennessä.

Kansojen liiga tekee siis liki kaikista maajoukkuepeleistä merkityksellisiä, ja vastuksetkin vaikuttavat olevan sopivia. Maajoukkueen valmentaja Markku Kanerva myhäilikin Litmasen näppien olleen lämpiminä lohkoarvontaa tehdessään. Ehkä suomalaisfanit pysyvät puolestaan kuumina hyppiessään tulevana syksynä Tallinnan futisstadionilla maaotteluderbyssä, jonka veroista ei vähään aikaan ole nähty.

Vakiorivin ensimmäisenä kohteena on Manchester United – Huddersfield. Kotijoukkueen kokoonpano on ollut myllerryksessä siirtoikkunan aikana José Mourinhon napattua Arsenalista maalitykki Alexis Sánchezin. Tämän kolumnin ilmestyessä liikettä on saattanut tapahtua toiseenkin suuntaan, koska Zlatan Ibrahimovićin nimi on liitetty erittäin vahvasti yhdysvaltalaiseen Los Angeles Galaxyyn. Tasoero tässä kohteessa on joka tapauksessa niin suuri, että putoamista vastaan taisteleva Huddersfield on vain suupala ManU:lle. Ykkönen.

Panosta on myös seuraavassa kohteessa Leicester–Swansea. Vieraat ovat Valioliigan pahnanpohjimmaisia, mutta eivät kuitenkaan toivottomassa tilanteessa sarjapaikkansa suhteen. Swansea onnistui esimerkiksi voittamaan kotonaan kärkipään Liverpoolin puolitoista viikkoa sitten. Se on myös hakemassa koko ajan vahvistuksia siirtomarkkinoilta, mutta on toisaalta lainaamassa tällä kaudella kehnosti esiintynyttä, 13 miljoonaa puntaa toissa kesänä maksanutta Roque Mesaa Sevillaan. Ykkösen oheen kakkonen.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 3.2. kello 16.58. Kyseessä on bonuskierros, jossa 13 oikein -voittoluokkaan lisätään 200 000 euroa. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 1(2), 1, 1(X), 2, 1, 1(X), 1, 1(X), 1(2), X, 1(X), 1.