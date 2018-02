Lehtikuva/Jarno Mela

Ääni työttömälle -mielenosoitus alkaa Helsingin Senaatintorilla perjantaina kello 11.

Palkansaajat esittävät perjantaina jyrkän vastalauseen työttömyysturvan aktiivimallille. Monet työpaikat ja joukkoliikenne junia lukuun ottamatta seisahtuvat SAK:n järjestäessä Ääni työttömälle -mielenosoituksen perjantaina Senaatintorilla kello 11.

Lisäksi aktiivimallia vastustava kansalaisaloite sai yli 135 000 allekirjoittajaa.

Muut palkansaajien keskusjärjestöt eivät osallistu mielenosoitukseen, mutta mukana on sttk:laisia ja akavalaisia liittoja.

Syytön ei ole myöskään EK, joka ei vaadi hallitusta pitämään kiinni sovitusta.

Ammattiyhdistysliikkeen maalitauluna on Juha Sipilän hallitus, eivät työnantajat. Palkansaajien mielestä hallitus petti kilpailukykysopimuksen, jossa sovittiin, ettei työttömyysturvaa enää leikata. Aktiivimallissa sitä kuitenkin leikataan, jos työtön ei ponnisteluistaan huolimatta pysty aktivoitumaan.

Pallo vielä

EK:lle

Perjantaiksi lakon julistaneen Teollisuusliiton varapuheenjohtaja Turja Lehtonen heitti palloa myös lakkoa arvostelleen EK:n suuntaan.

– Kiky-sopimuksen yksi keskeinen elementti on, että työttömyysturvaa ei leikata tällä hallituskaudella. Tästä vakuutuksen oli antamassa SAK:n hallituksessa itse pääministeri Juha Sipilä. Olin myös itse tuossa kokouksessa paikalla, ja kuulin itse Sipilän lupauksen yhdessä kolmenkymmenen muun ay-johtajan kanssa, Lehtonen sanoi viikolla.

Sopimuksessa on mukana myös EK, jonka toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen nimi on paperissa.

– Pidänkin käsittämättömänä, että EK yhtenä sopijana ei ole tullut julkisuuteen ja todennut aktiivimallia kiky-sopimuksen vastaiseksi, Lehtonen totesi.

Lehtonen oli maanantaina sitä mieltä, että mielenosoitus voitaisiin perua, jos ”EK toimisi suoraselkäisesti ja ilmoittaisi maamme hallitukselle aktiivimallin rikkovan yhteistä kiky-sopimustamme”.

– Sen sijaan EK:n Ilkka Oksala keskittyy moittimaan SAK:ta ja sen liittoja vastuuttomiksi – vaikka liitot haluavat vain pitää kiinni sovitusta.

– Näenkin, että vastuuton on ensisijaisesti maamme hallitus, joka rikkoo kiky-sopimusta. Syytön ei ole myöskään EK, joka ei vaadi hallitusta pitämään kiinni sovitusta.

Vaihtoehtoja

on esitetty

Perjantain mielenilmauksella vastustetaan myös hallituksen kaavailemaa aktiivimalli kakkosta, joka toteutuessaan toisi työttömille uusia turvaa leikkaavia karensseja. Siinä työttömille esitetään työnhakupakkoa 60 karenssipäivän uhalla. Työttömyysturvaa leikkaavia karensseja on nykyisinkin toistakymmentä, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta on huomauttanut.

SAK esitti viime viikolla aktiivimallin tilalle kannustavaa työllistymismallia. Siinä työtön saa joissain tapauksissa ensimmäisellä kerralla vain varoituksen, jonka jälkeen karenssit kiristyvät portaittain. Karenssin voi välttää korjaamalla virheen tai olemalla esimerkiksi töissä, koulutuksessa tai muissa palveluissa.

Vasemmistoliitto esitti tammikuun puolivälissä aktiivimallin kumoamista ja karensseista luopumista.

”Työvoimapoliittisista sanktioista, eli karensseista luopuminen on tärkeää, sillä ne työntävät työttömät toimeentulotuelle ja lisäävät siten tulottomien kotitalouksien määrää. Niin kauan kuin kaikkialla Suomessa ei supistusten ja leikkausten takia ole tarjolla kunnollisia työllisyyspalveluita, ei niiden puutteesta saa rangaista työnhakijoita”, vasemmistoliiton puoluehallitus totesi 16.1.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kutsui molempia aktiivimalleja tilastokikkailuksi ja kiusanteoksi työttömiä kohtaan.

Tarkemmat tiedot

SAK:n sivuilta

SAK:n mielenilmaukseen järjestetään kuljetuksia eri puolilta Suomea ja myös Helsinkiä. Tiedot niistä on koottu SAK:n verkkosivuille www.sak.fi.

Senaatintorilla on tarjolla kasvishernekeittoa ja kahvia. Mielenilmaus on kaikille avoin. Tilaisuudessa on ehdoton nollatoleranssi väkivallalle ja rasismille. Sinne ei haluta myöskään puoluepoliittisia tunnuksia.