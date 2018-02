Hupparihörhö-koodinimellä tunnettu Kuuselan Sami meni sitten Suomen Kuvalehden blogissa (”Salaliitto: Kellarissa piilotellaan tuhansia vassareita”) paljastamaan vuosikymmeniä piilotellun yhteisen salaisuuden. Niin, kellarissa siis piilotellaan tuhansia vassareita. Te tiesitte tämän, mutta ei ne muut. Ennen kuin Hupparihörhö paljasti.

On todella ollut vain vasemmistolaisten tiedossa, että on olemassa porvarihallituksen vastainen yli vuosikymmenten ulottuva salaliitto ja että aktiivimallin vastustamisessa perjantain mielenilmauksessa ei todellakaan ole kyse nykyisen hallituksen vastustamisesta vaan jostain ihan muusta.

Kuten te toki tiedätte, on paljon asioita, joista on yhdessä sovittu, ettei niistä puhuta. Kuuselan Samihan kirjoitti tarkasti: ”Helsinkiläisessä kellarissa piilotellaan satojatuhansia vasemmistolaisia. Vuosikymmeniä nukkuvina aktiiveina säilötyt trumpettihousut vetävät siellä tukat liimassa sisällä tupakkaa ja väittelevät samettisohvilla sosialismin oppisuunnista. Vapaa seksi on näille piimähermoisille agenteille normi. Eikä todellakaan työ maistu.”

Varmaa on, että vallitseva valta kumotaan ja 70-lukulaiset valloittavat vallan käytävät.

Minulla oli sattumalta tänään vuoro viedä trumpettihousujen kellariin ruokaa pakettiautolla, joka on kiertänyt vuosikymmenet päivittäin pihasta toiseen ja joka on täytetty huomaamattomasti mutta tarkasti yön tunteina. Ymmärrettävästi keikka peruttiin paljastuksen jälkeen ja 70-lukulaiset jalkautettiin kaduille.

Jokainen tietää, että trumpettihousut ovat hyvin vaarallisia porvareille. Ensinnäkin niiden kantajat aiheuttavat unettomuutta. Toisekseen heillä on käytössään mittava varallisuus porvarillisen yhteiskunnan nujertamiseen kuten ylikansallisten pikaruokaravintolaketjujen tyhjentämiseen tappiota tuottavista alennustuotteista ilman oheen ostettavaa kovakatteista juomaa. En tietenkään tässä kerro, missä Neuvostoliiton-aikaiset kassakaapit ovat, mutta ne ovat hyvässä tallessa. Kassakaapithan on jo vuosia sitten siirretty pois Lönnrotinkadulta, missä moni näki ne (suuret, puujäljitelmäpintaiset) 1970-luvulla.

ILMOITUS

Joten varmaa on, että vallitseva valta kumotaan ja 70-lukulaiset valloittavat vihdoin vallan käytävät. Porvarillinen yhteiskunta on trumpettihousujen pakastamiseen perustuneen salaliiton vuoksi tuhon edessä! Samettitakit muotikuteisiin vaihtaneet stallarit johtavat perjantaina kansan oikeutettuun taisteluun sortoa vastaan.

Ja piimätarjoilu on siellä samassa kellarissa mielenosoituksen jälkeen. Tiedätte paikan.

PS. Vasta kolumnin kirjoitettuani muistin, että 70-lukulaisethan ovat jo pitkään olleet aivan konkreettisesti vallan kahvassa kiinni ja siirtymässä sankoin joukoin eläkkeelle ministeriöistä, valtionlaitoksista ja jopa kaikista yksityisistä yrityksistä. Onkohan tämä salaliitto sittenkään totta? Ketä siellä kellarissa todellisuudessa oli? Kuka vei kassakaapit? Ja mistä saa perjantaiksi tuhat litraa piimää?