YK muutti viime vuonna luokituksen konfliktin jälkeisestä aktiivisen konfliktin maaksi.

Joukko suomalaisia avustus- ja ihmisoikeusjärjestöjä vetoaa palautusuhan alla olevien afganistanilaisten puolesta. Suomen tulisi keskeyttää palautukset Afganistaniin, jossa turvallisuustilanne on heikentynyt entisestään.

Vetoomuksessa on mukana kymmenen järjestöä, muun muassa Kirkon Ulkomaanapu, Pelastakaa Lapset ja Suomen somalialaisten liitto.

Afganistanissa on viimeksi kuluneen reilun viikon aikana tehty useita tuhoisia terrori-iskuja eikä maata järjestöjen mielestä voi enää miltään osin pitää turvallisena. YK vaihtoi jo vuonna 2017 maan turvaluokitusta konfliktin jälkeisestä aktiivisen konfliktin maaksi. Konfliktin seurauksena kuolleiden tai haavoittuneiden lasten lukumäärä on suurimmillaan lähes kymmeneen vuoteen.

Järjestöt vaativat palautusten lakkauttamista, kunnes turvallisuustilanteen heikentymisen vaikutukset on arvioitu uudelleen.

Kansainvälinen avustusjärjestö Norwegian Refugee Council julkaisi viime viikolla tutkimuksen Afganistaniin palautettujen tilanteesta. Escaping war: Where to next -tutkimuksen mukaan seitsemän kymmenestä Afganistaniin palautetusta joutuu pakenemaan uudelleen.

Erityisen huolestuttavina voidaan järjestöjen mukaan pitää esimerkiksi sellaisten henkilöiden palautuksia, jotka ennen Eurooppaan pakenemista ovat jo eläneet paperittomina maan ulkopuolella, ja joilta siten puuttuvat kaikki turvaverkot Afganistanissa.

Lisäksi järjestöt ovat huolissaan siitä, miten – maasta riippumatta – huomioidaan lapsen etu koko turvapaikkaprosessissa mukaan lukien palautuksissa.

Suurin osa pakolaisista kehitysmaissa



Suurin osa maailman yli 65 miljoonasta pakolaisesta, 84 prosenttia, asuu köyhissä kehitysmaissa. Esimerkiksi köyhä Uganda on ottanut vastaan yli miljoona pakolaista.

Monet suomalaiset avustusjärjestöt toimivat maailman hauraimmissa ja haastavimmissa toimintaympäristöissä, joissa ihmisten hätä on todellisuutta joka päivä. Pakolaiseksi lähtemisen taustalla on aina isoja ongelmia ja surullisia lähtökohtia. On hyvä muistaa, ettei kukaan jätä kotiaan mitättömistä syistä, järjestöt toteavat kannanotossaan.

Niiden mukaan vastuu pakolaisten suojelusta kuuluu koko kansainväliselle yhteisölle, myös Suomelle, joka maailman mittakaavassa on vauras maa. Jokaisella on oikeus turvalliseen elämään. Suomen on kohdeltava meiltä turvaa hakevia oikeudenmukaisesti ja inhimillisesti.