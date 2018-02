Lehtikuva/Miguel Medina

Veroparatiisit mahdollistavat monenlaisen laittoman toiminnan.

Veroparatiiseista puhuttaessa mieleen nousee helposti Caymansaaret. Se on kuitenkin vasta kolmas Tax Justice Networkin tällä viikolla julkistamalla listalla.

Kakkoseksi on noussut edellisen, vuonna 2015 julkaistun listan kolmonen eli Yhdysvallat.

Pahimman veroparatiisin aseman on säilyttänyt Sveitsi.

Ehkä yllättävää on Saksan mukanaolo kymmenen kärjessä -listalla.

Tax Justice Network (TJN) laatii listansa sekä maiden verotuksen ohi kulkevan talouden koon että salailuasteen perusteella.

Seuraavassa TJN:n Financial Secrecy Indexin kymmenen kärjessä lista (suluissa sijoitus vuonna 2015):

1. Sveitsi (1)

2. Yhdysvallat (3)

3. Caymansaaret (5)

4. Hongkong (2)

5. Singapore (4)

6. Luxemburg (6)

7. Saksa (8)

8. Taiwan (uusi)

9. Arabiemiraatit (10)

10. Guernsey (17)

Suomi on listan sijalla 71. Pohjoismaista Suomea pahempia veroparatiiseja ovat Norja (45.), Ruotsi (54.) ja Tanska (61.). Islanti on sijalla 72.

Rikkaimmat suurin ongelma

Tax Justice Network kampanjoi maailmanlaajuisesti veronkierron, verojen välttelyn ja korruption kitkemiseksi. Koska vapaaehtoisuuden tiellä eteneminen on ollut heikkoa, järjestö haluaa YK:n valmistelevan kattavan globaalin sopimuksen asiasta.

TJN korostaa, että veroparatiiseihin liittyy valtioilta saamatta jäävien verojen lisäksi monia epäkohtia: rahanpesua, petoksilla ja muilla rikoksilla hankittujen varojen siirtoja sekä korruptiolla saatujen rahojen piilottamista.

Järjestö huomauttaa listan myös osoittavan, että rikkaimmat ja voimakkaimmat maat ovat suurin ongelma maailmanlaajuisessa verojen välttelyssä.

Yhdysvallat kätköpaikkana

TJN:n mukaan Yhdysvallat on noussut kolmosesta kakkoseksi sen takia, että sen tarjoamien veronkiertopalvelujen osuus on kasvanut. Edellisellä listalla 14 prosenttia maailman verottajan ohi siirretyistä rahoista meni Yhdysvaltoihin, nyt osuus oli 22 prosenttia. Salailuaste on Yhdysvalloissa pysynyt suunnilleen samana.

Yhdysvallat toimii kaksinaismoralistisesti: se jahtaa kyllä omien kansalaistensa Yhdysvaltain verottajalta piilottamia rahoja, mutta tarjoaa turvapaikan ulkomailta tuleville varoille.

”Yhdysvaltain tarjoamat salaiset finanssipalvelut ovat tuottaneet sanomatonta vahinkoa muiden maiden tavallisille kansalaisille, kun niiden eliitit ovat käyttäneet Yhdysvaltoja varastetun varallisuuden kätköpaikkana”, todetaan TJN:n raportissa.

Yhdysvalloissa pahimpia anonyymien pöytälaatikkoyhtiöiden tarjoajia ovat Delawaren, Wyomingin ja Nevadan osavaltiot.

Erityisesti kehitysmaat kärsivät korruptiorahojen siirrosta Yhdysvaltoihin kirjattuihin yhtiöihin, mutta TJN:n mukaan pöytälaatikkoyhtiöt pahentavat myös esimerkiksi Yhdysvaltain opioidikriisiä ja ihmiskauppaa mahdollistamalla rahanpesun.

Yhdysvallat ei myöskään suostu osallistumaan yhteisiin kansainvälisiin toimiin, vaan keskittyy vaatimaan tietoja ulkomaisilta yhtiöiltä, jotka eivät toimita tietoja Yhdysvaltain veroviranomaisille.

Britannian alusmaat

Ehkä yllättävä seikka listassa on se, että asiallisena talousmaana usein pidetty Saksa on kymmenen kärjessä listalla, sijoitus 7. Sen takana ovat Euroopan maista esimerkiksi Malta (20.), Kypros (24.), Irlanti (26.), Italia (41.), Ukraina (43.) ja Espanja (52.).

Toinen huomionarvoinen asia eurooppalaisista maista on Britannia, joka on vasta sijalla 23. Tämä koskee kuitenkin vain varsinaista Iso-Britanniaa.

Monet Britanniaan kuuluvista Kanaalisaarista ja merentakaisista alueista ovat pahimpien veroparatiisien joukossa. Näitä ovat muun muassa Caymansaaret (3.), Guernsey (10.), Brittiläiset Neitsytsaaret (16.) ja Jersey (18.).

TJN:n mukaan Britannia suojelee näitä alueita, eikä ole toiminut salailun vähentämiseksi niissä.