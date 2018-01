Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Muutaman päivän jatkunut vyörytys aktiivimallista järjestettyä mielenilmausta vastaan menee jo syyllistämisen puolelle.

Aktiivimallista järjestettävän poliittisen mielenosoituksen ympärillä vellova keskustelu paljastaa, että vastakkainasettelun aika ei todellakaan ole ohitse. Työnantajaliitot, kuten Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), teollisuuden ja palvelualojen työnantajat ovat ”jyrähdelleet” lakkoja vastaan.

Lakkoja pidetään ”äärimmäisen järeinä ja menetyksiä mittavina”. Viime viikolla Teknologiateollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen arvioiYlelle, että Teollisuusliiton toimeenpanema lakko aiheuttaa Teknologiateollisuuden jäsenyrityksille tuotannon menetyksiä 230 miljoonan euron edestä.

Metsäteollisuus vertaa menetyksiä syksyn 2015 poliittisen lakon 40 miljoonan euron summaan. EK:n työelämäasioista vastaava johtaja Ilkka Oksala jatkoi Ylen eilisessä A-studiossa hyökkäystään perjantain mielenosoitusta vastaan vedoten teollisuuden menetyksiin.

Ilkka Oksalle tiedoksi: Esimerkiksi Helsingissä lapset hoidetaan myös perjantaina.

Hän jatkoi myös päivällä twitterissä aloittamaansa puhetta vastuuttomuudesta ja lakon vaikutuksista ihmisten arkeen. Hän kyseli, että minne lapset laitetaan kun päiväkotien ja koulujen henkilöstö ei pääse työpaikoille?

Totta kai lakko vaikuttaa ihmisten arkeen, kuten SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta myönsi keskustelussa.

Mikä mielenilmaus se on sellainen, jota ei huomata?

Lapset pääsevät päivähoitoon – terveyspalvelut toimivat

Kansan Uutisten toimitukseen tulleiden monien tiedotteiden mukaan lakkoon varaudutaan huolellisesti.

Ilkka Oksalalle tiedoksi, että esimerkiksi Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen päiväkodit, perhepäivähoito, leikkipuistot, koulut ja perusopetuksen iltapäivätoiminta toimivat myös perjantaina. Ruokailu- ja erityiskuljetuspalvelu toimivat, mutta ruokailupalvelun valikoimassa saattaa olla pieniä muutoksia.

Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) kannustaa henkilöstöä kimppakyyteihin, taksimatkoja korvataan ja potilaita pyydetään perumaan aikansa, jos eivät pääse paikalle.

Kirjastojen, museoiden, liikuntapalveluiden, nuorisotalojen ja kulttuurikeskusten omilla verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa tiedotetaan, kun mielenilmaisun vaikutus palvelujen tarjontaan ja esimerkiksi aukioloaikoihin on kartoitettu.

Tässä muutama esimerkki, että elämä jatkuu lakon aikanakin. Toki ei niin mutkattomasti kuin normaalisti.

Lakko tekee näkyväksi, miten suuri merkitys joukkoliikenteellä on arjen sujuvuuden kannalta.Tätä EK:n kannattaa miettiä seuraavan kerran vaatiessaan veroja alas, joilla joukkoliikennekin kustannetaan.

Laajat joukot aktiivimallia vastaan

Aktiivimalliin kohdistuvia lakkoja on arvosteltu niiden poliittisuuden vuoksi. Totta, kyse on eduskunnan enemmistön säätämästä laista. Tästäkin on nostettu haloo, että perjantain mielenilmauksessa vastustetaan eduskunnan säätämiä lakeja.

Aktiivimalli kuten muutkin tämän hallituksen aikana säädetyt työttömyysturvaa kiristävät lait ovat oikeistoenemmistöisen hallituksen luomuksia. Yli 135 000 nimeä keränneen kansalaisaloitteen ansiosta eduskunta käsittelee aktiivimallin vielä uudelleen.

Kansalaismielipide vauhditti myös ammattiyhdistysliikettä toimimaan. Arvailujen varassa on, miten paljon väkeä kerääntyy perjantaina Helsinkiin Senaatintorille. Määriä on vähätelty, mutta näin tapahtui myös ennen vuoden 2015 syksyllä tapahtunutta Rautatientorin mielenilmausta.

Oma veikkaukseni on, että erilaisten mielenilmausten määrä kiihtyy kohti ensi vuoden eduskuntavaaleja. Tämä ei jää tähän, olipa perjantain mielenilmauksessa mikä määrä tahansa ihmisiä.

Se osoittaa, että kansalaisyhteiskunta on hereillä.