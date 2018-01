Lehtikuva/Martti Kainulainen

Sampo Terhon mukaan perjantain lakot on masinoinut SDP:n ja SAK:n liitto.

Hallitus aloitti keskiviikkona vastakampanjan aktiivimallin vastaista mielenilmausta kohtaan. Ministerit jakavat sosiaalisessa mediassa hallituksen tiedotetta, jossa muistutetaan aktiivimallin olevan vain yksi osa hallituksen ”kymppilistaa”. Listalla on yhdeksän muutakin toimenpidettä työllisyyden parantamiseksi. Niissä on myös helpotuksia työttömän asemaan.

Eniten aktiivimallin kanssa alakynnessä ovat siniset, koska se henkilöityy heidän kahteen ministeriinsä, Jari Lindströmiin ja Pirkko Mattilaan. Sinisten puheenjohtaja, ministeri Sampo Terho haukkuikin keskiviikkona punavihreän opposition ja SAK:n aktiivimallin vastustamisesta.

– Punavihreän opposition tavoitteena on ollut puutteellista tietoa levittämällä kääntää keskustelu työllisyyspolitiikan kokonaiskuvasta yhteen yksityiskohtaan, jota se on määrätietoisesti liioitellut pelkoa levittääkseen. Osa ay-liikkeestä on lähtenyt lakkojen ja mielenilmausten voimalla mukaan tähän sosiaalidemokraattien johtamaan operaatioon, joka on osa heidän pitkää vaalikampanjaansa, Terho sanoi sinisten tammikokouksessa Säätytalolla.

”Puoluepoliittinen operaatio”



Terho haukkui erityisesti ”SDP:n ja SAK:n liittoa” poliittisen lakon masinoimisesta perjantaina.

– Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder on kutsunut näitä lakkoja – ei poliittisiksi, vaan puoluepoliittisiksi. Ja sitähän ne ovat – silkkaa puoluepolitiikkaa.

– Sosialistit ovat aloittaneet pitkän vaalikampanjan ja heitä lähellä olevat työmarkkinajärjestöt tukevat kampanjaa. Kampanjalasku on valtaisia, ja valitettavasti sen maksamiseen joutuvat osallistumaan kaikki suomalaiset. Tällaiset puoluepoliittiset operaatiot yhteisen hyvän kustannuksella ovat meille sinisille vieraita. Meidän tehtävämme on pelastaa Suomi eikä sosialismi.

Terhon mukaan ay-liikkeen kenttäväestä suurin osa on varmasti vilpittömästi huolissaan työttömien asemasta. ”Hakaniemen herroilla” se ei välttämättä ole päällimmäisenä mielessä.

– Jos olisi, niin miksi nyt kiihotetaan väkeä torille? Miksei toimittu rakentavasti yhdessä syksyllä kun aktiivimallia käsiteltiin eduskunnassa? Ja miten ihmeessä SAK ajoi työttömien asemaa silloin kun se jäi ainoana keskusjärjestönä pois aktiivimallia valmistelevasta työryhmästä?