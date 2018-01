Yle Kuvapalvelu

Teknologinen edistys ja siihen liittyvä työolojen parantuminen eivät koske kaikkia. Tästä on hätkähdyttävän todistusvoimainen näyttö intialais-saksalais-suomalaisena yhteistuotantona valmistunut Rahul Jainin ohjaama dokumentti Machines (2016).

Erinomainen elokuva kertoo Intian Gujaratissa sijaitsevan ison tekstiilitehtaan arjesta. Kamera pyörii alussa melko pitkään tehtaan sokkeloisissa tiloissa koneiden ja työntekijöiden keskellä.

Syntyvä vaikutelma on epätodellinen. Tuntuu kuin olisi tempaistu aikakoneella sata vuotta taaksepäin.

Tehtaan pomo ei ujostele tuoda esiin kyynistä ylimielisyyttään.

Jainin sävykäs ohjaus keskittyy ensin tehdasolojen ja työn luonteen kuvaamiseen. Näkö- ja kuvakulmat ovat terävästi jäsennellyt ja rajatut. Kerrontaa kannattelee dynaaminen liike. Sen puitteissa tarkoin havainnoiva toteavuus näyttää leijonankyntensä, vaikuttava visuaalinen kieli kertoo omalla painollaan paljon. Pikku hiljaa aletaan kuulla myös sekä työläisten että johtoportaan näkemyksiä.

Tehdasmaailmasta syntyy vivahteikas ja luotettavan tuntuinen kuva, jonka voi tiivistää kolmeen sanaan: tekstiilejä, riistoa, köyhyyttä. Asiaa ei tässä käsitellä, mutta yleisessä tiedossa on, että suuret länsimaiset vaatemerkit ovat liiketaloudellisessa suhteessa tällaiseen alan käytäntöön.

Suomen kaltaisen kehittyneen maan standardien valossa intialaistehtaan todellisuus on kammottava. Päivät ovat 12-tuntisia, työ jo sinänsä raskasta ja työtilat kaikin puolin epäpuhtaat. Lapsityövoiman käyttö vaikuttaa yleiseltä, ja kuinkas muuten, palkka on surkea (enintään 80 euroa kuukaudessa).

Työläisten järjestäytymättömyys on olematonta, eikä ihme. Jos järjestäydytään, pomot surmauttavat johtajamme, toteaa eräs työläisistä.

Dokumentin tehtaan pomo on antamassaan haastattelussa avomielinen, hän ei ujostele tuoda esiin alaisia kohtaan tuntemaansa kyynistä ylimielisyyttään. Kiintoisa detalji on palkanmaksutilanne. Toinen seteleitä jakavista tyypeistä on tummissa laseissaan ja pröystäilevissä sormuksissaan kuin mafioson stereotyyppi.

Köyhyys on kiusantekoa, sanoo eräs kohtaloonsa tyynesti suhtautuva työntekijä. Hänen kommenttinsa saattaa närästyttää länsimaisen terveysintoilun ystäviä. Kysymys on pikku nautinnosta työn välissä, kuten hän asian melkeinpä kiitollisena ilmaisee, ja täsmentää heti perään: tupakkahetki helpottaa oloa.

Dokumenttiprojekti: Machines. TV1 maanantaina 29.1. klo 21.30, maanantaina 5.2. klo 12.35. Areena.