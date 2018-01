Jussi Joentausta

Kyllönen aikoo vahtia tasavallan presidentin tekemisiä tarkkaan.

Vasemmistoliiton presidenttiehdokas, europarlamentaarikko Merja Kyllönen lupaa vahtia, että toiselle kaudelle valittu presidentti Sauli Niinistö pitää kampanjan aikana antamansa lupaukset.

– Presidentti tulee olemaan sellaisen vahtikoiran vahdittavana, että ei ole Suomi ennen nähnyt, hän sanoi vasemmistoliiton vaalivalvojaisissa sunnuntaina Helsingissä.

– Koko vasemmiston missio pitää olla valvoa, että niistä arvoista pidetään kiinni, joilla ajetaan Suomen presidentiksi.

– Koska Sauli nappasi meidän vaalisivuiltamme teemoikseen rauhan, ilmastonmuutoksen ja eriarvoisuuden vähentämisen, me pidämme huolen, että näin myös tapahtuu: Suomi ei mene Natoon seuraavan kuuden vuoden aikana. Suomi vähentää köyhyyttä. Ruokajonot poistuvat. Ilmastonmuutos on agendalla. Niinistö ajaa väestösopimuksen tekemistä ja pitää huolen, että huoltovarmuus on esillä sekä kotimaassa että kehitysyhteistyössä.