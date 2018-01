Puheenjohtajamme Li Andersson avasi keskustelun vuoden 2019 eduskuntavaalien tavoitteista (KU 19.1.) toivoen radikaaleja avauksia. Niitä todellakin tarvitaan.

Niille, jotka vierastavat sanaa radikaali, voisi palauttaa mieliin, että se tarkoittaa juuriin menemistä (radix=juuri), siis perusteellisuutta, pitkäjänteisyyttä ja periaatteellisuutta politiikanteossa.

Ehdotan kolmea ohjelmakokonaisuutta valmisteluun (työnimiä): opinkaari, elämänkaari, rauhankaari.

Opinkaari: Viime kuukausina käyty keskustelu koulutusleikkauksista johtaa siihen, että jokainen puolue valmistelee koulutuspoliittisen ohjelman tuleviin eduskuntavaaleihin. Vasemmistoliiton tulisi lähteä valmistelemaan koulutuspoliittista ohjelmaa, joka kattaa koko opinkaaren: varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Tavoitteena olisi koostaa yhteen kokonaisuuteen kaikki koulutuspoliittinen toiminta siten, että lähtökohtana on itse kunkin kehitys varhaislapsuudesta täysivaltaiseksi kansalaiseksi.

Elämänkaari: Valtiokoneisto on jo aloittanut valmistelun sosiaaliturvan kokonaisuudistukseksi (ns. Toimi-hanke). Se on monta kertaa suurempi ja tärkeämpi uudistus kuin sote-uudistus konsanaan. Kysymys on työn, toimeentulon, sosiaaliturvan ja koulutuksen yhteensovittamisesta tilanteessa, jossa kansallisvaltioiden keskeiseksi tehtäväksi on tullut vastata edullisen työvoiman saatavuudesta ja laadusta kansainväliselle funktionaaliselle palvelu- ja tavaratuotannolle.

Vasemmistoliiton ei tule tarkastella ihmisten elämänkaarta työvoiman muokkauksena ja siirtelynä paikasta toiseen. Lähtökohta on pikemminkin täysivaltainen kansalaisuus, ”kanssalaisuus”, jota talouden on eri muodoissaan palveltava.

Rauhankaari: Vasemmistoliiton on juuri hyväksytyn turvallisuuspoliittisen ohjelman hengessä muodostettava rauhanoppositio valmistelemaan uutta Mtyk-kokousta (Maailman turvallisuus ja yhteistyökokous) kokousta, jossa keskeisenä tavoitteena on lisätä keskusteluun neljäs kori, joka määrittelisi kansalaisten oikeuksia työssä ja työpaikalla.

Matti Vesa Volanen

emeritus koulututkija

Jyväskylä