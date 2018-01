IPS/Mohammed Omer

Palestiinalaisalueiden faktat: Gazassa on asukkaita 1,8 miljoonaa ja Länsirannalla 2,8 miljoonaa. Gazan pinta-ala on 365 ja Länsirannan 5 970 neliökilometriä. Israel on miehittänyt alueita laittomasti vuodesta 1967. Sen Länsirannalle ja Itä-Jerusalemiin perustamissa siirtokunnissa asuu yli 700 000 juutalaista. Israel veti siirtokuntansa Gazasta 2005. Sotilaallinen miehitys vaihtui tiukkaan taloussaartoon 2007, kun islamistinen Hamas sai alueella vallan. Länsirannan palestiinalaishallintoa johtaa Fatah-järjestö, jolla on ollut huonot välit Hamasiin. Palestiinalaisten sisäinen eripura on osaltaan vaikeuttanut Lähi-idän rauhanhankkeita. ILMOITUS Yli 6 miljoonaa palestiinalaista elää muissa maissa. (Lähteet: BBC, Wikipedia)

Trumpin päätös leikata tukea pöyristyttää.

Palestiinan pakolaisten avustusjärjestö Unrwa on YK:n perustama järjestö, ei palestiinalaisten, YK:n pääsihteeri António Guterres joutui muistuttamaan sen jälkeen, kun Yhdysvallat päätti leikata tukeaan järjestölle.

Yhdysvallat aikoo vähentää tälle vuodelle aiotusta 125 miljoonan dollarin tuestaan yli puolet eli 65 miljoonaa. Vielä viime vuonna Yhdysvallat oli Unrwan tärkein tukija 350 miljoonan dollarin avullaan.

Leikkaus on kova isku järjestölle, jonka hartioilla on yli viiden miljoonan pakolaisen koulutus, terveys, sosiaaliturva ja hätäapu koko Lähi-idässä.

– Pelissä ovat miljoonien ruoka-apua ja muuta tukea tarvitsevien palestiinalaisten ihmisarvo ja perusturvallisuus. Kyse on myös terveydenhuollosta ja äitiyspalveluista, Unrwan johtaja Pierre Krähenbühl listaa.

Hänen mukaansa leikkaukset heikentävät koko alueen turvallisuutta aikana, jolloin radikalisoitumisen riski on muutenkin kasvanut.

Avun politisointia

Leikkauksilla on tuhoisa vaikutus myös palestiinalaislasten koulunkäyntiin, Norjan pakolaisneuvoston pääsihteeri Jan Egeland sanoo.

– Samalla ne heikentävät lasten vanhempien sosiaalista turvaverkkoa ja arjessa selviytymistä sekä YK-järjestön kykyä reagoida uuteen leimahdukseen Israelin ja palestiinalaisten konfliktissa, hän jatkaa.

Unrwa on tarjonnut opetusta yli puolelle miljoonalle lapselle 700 koulussa. Sen ylläpitämillä 140 terveysklinikalla on yhdeksän miljoonaa potilaskäyntiä vuodessa.

Egelandin mukaan leikkauksissa on kyse tuhoisasta humanitaarisen avun politisoimisesta.

Painostuksen pelinappula

Trumpin hallinto on perustellut leikkauksia halulla painostaa Unrwaa muutoksiin, mutta sisältö on jäänyt epäselväksi. Ulkoministeriön edustaja Heather Nauert on sanonut, ettei tarkoitus ole painostaa palestiinalaisia neuvotteluihin, mutta Trumpin tviiteistä on saanut toisen käsityksen.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin edustaja Akshaya Kumar muistuttaa, että Unrwa on avustusjärjestö eikä rauhanneuvottelujen osapuoli.

– Yhdysvallat näyttää aikovan rangaista palestiinalaispakolaisia pitämällä heitä pankkivankeina, joiden avulla painostetaan epäsuorasti palestiinalaishallintoa rauhanneuvotteluihin, Kumar pohtii.

Peruspalvelujen turvaaminen pakolaisille ei ole pelinappula, vaan kansainvälinen velvollisuus, Palestiinan vapautusjärjestön PLO:n Yhdysvaltain-edustaja Husam Zomlot muistuttaa.

Tilapäisestä pysyväksi

Unrwa perustettiin 1949 tarjoamaan tilapäiseksi ajateltua apua niille, jotka joutuivat pakenemaan kodeistaan vuoden 1948 arabien ja Israelin välisen sodan vuoksi.

Konflikti muuttui kuitenkin pysyväksi tilaksi, ja Unrwasta on kehittynyt palestiinalaisten rinnakkainen hallintoelin.

Se sallii pakolaisstatuksen siirtymisen sukupolvelta toiselle eikä poista listoiltaan niitäkään, jotka ovat saaneet kansalaisuuden muualta. Kun vuoden 1948 sotaa pakeni noin 700 000 palestiinalaista, rekisteröityjä pakolaisia on nyt 5,2 miljoonaa Syyriassa, Jordaniassa, Libanonissa ja palestiinalaisalueilla, jotka Israel miehitti 1967.

Israel ei ole sallinut pakolaisten palata, ja esimerkiksi Libanon on paljolti evännyt heiltä kansalaisuuden sekä oikeuden työntekoon tai maahan.

Unrwa on aloittanut maailmanlaajuisen varainkeruukampanjan paikatakseen Yhdysvaltain jättämän aukon.

Englanninkielinen versio



