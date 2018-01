Yle Kuvapalvelu/Tom Hayward/BBC

BBC-dokumentti Totuus sähkötupakasta (E-Cigarettes: Miracle or Menace?, 2016) on seikkaperäinen esitys uudesta menestystuotteesta. Sen keksijän kiinalaisen farmaseutin Hon Likin juttusille juontaja Michael Mosley kiiruhtaa vasta, kun on pantu käyntiin moneen suuntaan kurkottava, akateemiset mitat täyttävä neljän viikon pituinen koe.

Mosley ei ole koskaan vetäissyt henkostakaan tupakasta, joten hän tarttuu koekuukauden ajaksi sähkösavukkeeseen. Muut osallistujat ovat piintyneitä tupakoijia (noin 20 tupakkaa päivässä). Heidät jaetaan neljään ryhmään.

Yhdistävä tekijä on halu lopettaa tupakointi joko ilman apukeinoja, nikotiinilaastarin tai sähkötupakan avulla. Ennen ja jälkeen kokeen kaikille suoritetaan perusteellinen terveystarkastus.

Suomeen verrattuna Englannissa on otettu sähkötupakan suhteen hyvin liberaali linja – ei kaupallisuuden, vaan kansanterveydellisten intressien takia. Dokumentin valossa linja tuntuu oikeansuuntaiselta. Höyryttely on ihmiselimistölle kirkkaasti vähemmän haitallista kuin perinteinen sauhuttelu. Asiasta saadaan vankkaa faktaa eri tutkimustulosten muodossa. Niitä selventävät tietokonekuvien kiehtovat näkymät.

Juontaja Mosley saa ensi käden tietoa useilta huippututkijoilta, muun muassa toksikologi Maciej Goniewicilta. Hän tuo kehiin erään olennaisen pointin: toisin kuin perinteisessä savukkeessa, sähkötupakassa ei ole häkää. Keskeistä on muutenkin se, että sisään hengitettävän myrkkysatsin suhteen sähkösavukkeen ja tupakan ero on huima.

ILMOITUS

Toki yhdistäväkin tekijä löytyy ja se on tässä tutkimuksessa nikotiini, joka tunnetusti aiheuttaa riippuvuutta. Eli tältä pohjalta on aiheellista kysyä, luodaanko sähkötupakan avulla myös uutta nautintoaineisiin liittyvää tapakulttuuria. Kuten Mosley toteaa, sähkötupakasta on (ainakin Englannissa) tulossa kovaa vauhtia sosiaalisesti hyväksytty tapa nauttia nikotiinia.

Dokumentin lopussa palataan suoritetun kokeen pariin ja katsastetaan tuloksia. Viesti on, että jo kuukaudessa voi tapahtua isoja muutoksia riippuen siitä, mitä keuhkoihinsa vetää.

Prisma: Totuus sähkötupakasta. TV1 lauantaina 27.1. klo 14.05, keskiviikkona 31.1. klo 0.10. Areena.