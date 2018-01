Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Presidentti on myös arvojohtaja

Valitsijayhdistyksen presidenttiehdokas, istuva presidentti Sauli Niinistö, on myötämielinen suurille tuloeroille. Niinistö on presidenttiehdokkaista ainoa, joka Yleisradion vaalikoneen väittämästä ”tuloerot ovat Suomessa liian suuret”, on jokseenkin eri mieltä.

Niinistön mielipidettä tuloeroista ei tarvitse ihmetellä, sillä hänen tukijoistaan löytyy entisiä ja nykyisiä kovapalkkaisia yritysjohtajia, muun muassa SRV-yhtiöiden pääomistaja Ilpo Kokkila, Nokian entinen pääjohtaja Jorma Ollila sekä Koneen ja Nokian entinen johtaja Matti Alahuhta ja kauppaneuvos Satu Tiivola, joista jokainen on lahjoittanut Niinistön vaalikassaan 15 000 euroa.

Presidentinvaaleissa on ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtamisen lisäksi kyse myös ehdokkaiden arvoista, joita jäsenkirjan palauttamisella ei voida pestä.

Taito Taskinen

Kuopio