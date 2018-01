Univeljet on teos ystävyyden, mielenterveyden ja itsetunnon merkityksestä.

Sonja Kinnusen Univeljet on varsin erikoinen keitos. Aineksia on poimittu vähän sieltä täältä, eikä mausteiden kanssa ole säästelty.

Lasketteluonnettomuus muuttaa 17-vuotiaan Alexin elämän. Hän on ainoa lumivyörystä hengissä selvinnyt. Alexin oman näkemyksen mukaan onnettomuudesta selviää toinenkin poika. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että toista selviytyjää, Eliä, voi tavata vain unessa. Elin ja Alexin haparoiva ystävyys alkaa unimaailmassa ja vähitellen unet alkavat olla todellisempia kuin itse todellisuus.

Vastakohtaiset maailmat

Alexilla on sosiaaliset suhteet kunnossa. Hän on suosittu, hyvin koulussa pärjäävä, äitinsä rakastama ja useiden ystävien ympäröimä.

Elillä sitä vastoin ei ole oikein ketään. Koulussa häntä kiusataan ja pahoinpidellään. Isä kohtelee poikaansa välillä kylmemmin kuin huonekaluja ja äiti on uhannut tappaa Elin, mikäli tämä enää koskaan yrittää ottaa häneen yhteyttä.

Oman lumivyöryonnettomuutensa jälkeen Eli on käynyt terapiassa. Terapeutin mielestä unet Alexista ovat lähinnä osoitus mielensairaudesta, siksi Eli yrittääkin ensin vältellä häntä.

Päivisin molemmat pojat elävät omaa elämäänsä omissa todellisuuksissaan, mutta öisin unimaailma yhdistää heidät. Vähitellen uni alkaa vetää poikia yhä tiiviimmin yhteen. Alun hauskat seikkailut alkavat saada synkkiä piirteitä, kun unissa kohdatut onnettomuudet jättävät jälkensä myös todellisuudessa olevaan kehoon.

Hämmentävä suhde

Lopulta unessa oleminen alkaa olla vaarallista ja selviytyäkseen molempien poikien on kohdattava kipeitä asioita menneisyydestään. Kun Alex onnistuu murtautumaan unimaailman toisella puolelle Elin todellisuuteen muuttuu heidän ystävyyssuhteensa romanttiseksi.

Lukijassa pientä epämääräistä hämmennystä aiheuttaa se, että pojat ovat jollakin tasolla veljeksiä keskenään.

Univeljet kertoo ennen kaikkea kasvamisesta, ystävyydestä ja mielenterveysongelmista, odotuksista, toiveista sekä menetyksestä.

Sonja Kinnunen (s. 1997) on ehtinyt nuoresta iästään huolimatta kirjoittaa jo useamman kirjan. Univeljet on Kinnusen kolmas julkaistu teos. Aiemmin ovat ilmestyneet Jääsielu (2013) ja Tulisielu (2014). Univeljistä huomaa, että Kinnunen on kirjailijan uransa alussa, mutta myös sen, että hän on ehtinyt jo suhteellisen paljon kirjoittaa. Teksti horjuu välillä ja toisinaan Kinnunen päätyy kirjallisiin kliseisiin. Tarinaa hän kuitenkin osaa kuljettaa mallikkaasti, eikä sorru kerronnallisissa rakenteissa yksinkertaistamisen ja tavanomaisuuden poluille. Kinnusen uraa seuraa mielenkiinnolla.

Sonja Kinnunen: Univeljet. Reuna 2017. 428 Sivua.