Atomitutkijat: Tuomiopäivän kello on nyt kahta vaille

Ydintutkijoiden legendaarisen Bulletin of the Atomic Scientists -julkaisun tieteellinen neuvosto on päättänyt siirtää tuomiopäivän kellon viisareita lähemmäs keskiyötä. Se näyttää nyt kahta minuuttia vaille tuhoa.

Näin lähellä ihmiskunnan loppua on oltu aiemmin kellon historiassa vain vuoden 1953 alussa, jolloin Yhdysvallat oli juuri räjäyttänyt ensimmäisen vetypomminsa. Neuvostoliiton esikoispommi oli laukaistu jo edellisenä syksynä.

Viisareita siirrettiin jo viime vuonna aikaan kaksi ja puoli minuuttia vaille puoliyön.

Neuvottelut asevalvonnasta ovat hiipumassa samalla kun ydinaseita modernisoidaan.

Siirtoa perustellaan tämänhetkisen tilanteen äärimmäisellä vaarallisuudella. Kellonaika asetetaan suhteessa kahteen kysymykseen: onko ihmiskunnan tulevaisuus turvatumpi vai suuremmassa vaarassa kuin viime vuonna sekä viimeisten seitsemänkymmenen vuoden aikana.

Ydinaseiden muodostama uhka on kestämätön, toteaa kuoleman kellosta vastaava neuvosto tiedotteessaan. On yhä suurempi huoli siitä, että ydinasetta käytetään joko tieten tahtoen tai vahingossa.

Suurimmat huolenaiheet ovat Pohjois-Korean edistysaskeleet ydinaseensa kehittämistyössä sekä Yhdysvaltain ja Venäjän sotilaallinen vastakkainasettelu tilanteessa, jossa ydinaseistusta uusitaan kaikkialla. Samaan aikaan neuvottelut asevalvonnasta ovat hiipumassa.

Myös ilmastonmuutoksen tilanne vaikuttaa kellonaikaan. Sen aiheuttama vaara ei ole yhtä välitön.

”Hiilidioksidipäästöt eivät ole maailmanlaajuisesti taittumassa nollaan, johon kuitenkin on päästävä” toteaa neuvosto. Yhteisin toimin ei ole kyetty puuttumaan äärimmäisiin helleaaltoihin tai metsäpaloihin, maapallon lämpenemiseen eikä esimerkiksi pohjoisen pallonpuoliskon jääpeitteen hupenemiseen.