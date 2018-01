Cinema Mondo/Emanuela Scarpa

Suburra (Italia, 2015) liittyy siihen merkittävien yhteiskuntakriittisten elokuvien joukkoon, jonka aikalaisia ovat Gomorra (Italia, 2008), Leviathan (Venäjä, 2014) ja Jättiläinen (Suomi, 2016). Yhdistävä tekijä on leffoissa hahmotettu kuva korruptiosta.

Suburra on jäntevä ja intensiivinen yhdistelmä poliittista jännitysdraamaa ja gangsterifilmiä, ja se menee suorasukaisuudessaan pisimmälle. Rautaisella ammattitaidolla tehdyn elokuvan pääosassa on sen aihe.

Suburrassa kuvattu yhteiskunnallinen mätäpaise on yleisesti tiedossa olevien faktojen perusteella helppo yhdistää italialaiseen yhteiskuntaan. Eli näin: liike-elämä, huippupoliitikot ja Vatikaanin pankkitoiminta ovat erilaisin sidoksin yhteydessä sekä toisiinsa että järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Liittouman toimintaa kuvataan seikkaperäisesti ja napakasti. Siirtymät kohtauksesta ja kohteesta toiseen ovat paljastavia, mutta eivät osoittelevia. Tuloksena on tapahtumien iholla ja hermolla sykkivä kuvaus verkostojen mahdista.

Suburran Italia näyttäytyy yhteiskuntana, johon rikoksen siemen on kylvetty syvälle: tie Borgioista Berlusconiin on pitkä, eikä loppua näy. Palatsien suojissa on tilaa monen sortin dekadenssille. Kuvaan kuuluvat sekä prostituoidut että huumeet.

Stefano Solliman ohjaustyön miljöökuvaus on upeaa ja vaihtuvat tapahtumapaikat olennainen osa draaman perimmäistä luonnetta. Romanttisen hohtonsa vastapainoksi Rooma näyttää elokuvassa pimeämmän puolensa.

Henkilökaartin tärkeä hahmo on ”Samuraiksi” kutsuttu linkkimies. Claudio Amendola heittää hyvän pokkaroolin taviksen oloisena keski-ikäisenä pusakkamiehenä, joka on vaikutusvaltainen, pelätty ja kunnioitettu – ”Samurai” on tosielämän hämähäkkimies.

Kovan mieskaartin puristuksessa Greta Scarano tekee mieleen jäävän roolityön nuorena naisena, jolla on kyky ryhdistäytyä. Hänelle myös annetaan viimeinen sana. Perimmäinen viesti kylläkin sinetöidään tuliaseella: kaikesta ei voi sopia.

