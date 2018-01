Lehtikuva/Martti Kainulainen

Myös 50 000 jäsenen Jyty vaatii mallin korjaamista.

Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava vaatii aktiivimallin pikaista täsmentämistä.

– Vaadimme, että omatoiminen työnhaku lisätään aktiivimalliin kriteeriksi, jolla voi välttyä työttömyysturvan leikkaukselta, sanoi puheenjohtaja Sture Fjäder Akavan hallituksen kokouksen jälkeen.

Akava esittää myös, että aktiivisuutta osoittavien palveluiden joukkoa laajennetaan. Aktiivimalliin on otettava mukaan muutkin kuin työvoimaviranomaisen järjestämät työllistymistä edistävät palvelut.

– Monet ammattiliitot ovat vuosia tehneet hyvää ja tuloksellista työtä työttömien opastamiseksi ja auttamiseksi takaisin työuralle. Työllistymisyhdistysten ja ammattiliittojen järjestämä työllistymisvalmennus olisi myös luettava aktiivimallin edellyttämäksi aktiivisuuden osoitukseksi, Fjäder totesi.

– Lisäksi korkeakoulutetuille on tärkeää, että työttömänä opiskelu sallittaisiin nykyistä selkeästi vapaammin työttömän omaa työllistymissuunnitelmaa hyödyntäen.

Akava edellyttää, että aktiivimallin korjaukset ja soveltamista koskevat säädökset tehdään nopeasti, eikä työttömyysturvaan suunniteltua toista uudistusta toteuteta.

– Ensimmäinen tarkastelujakso on jo käynnissä. Työttömien oikeusturvan kannalta on välttämätöntä, että heillä on tiedossa, miten turvan leikkaukselta voi välttyä, Fjäder sanoo.

Akava ei osallistu mielenosoitukseen



Akava pitää välttämättömänä, että TE-toimistot saavat lisää resursseja, mutta korostaa, että palveluiden laatua on kehitettävä.

– Työvoimapalveluiden tarjoajilla on oltava osaamista korkeakoulutettujen työmarkkinoista, osaamisen kehittämisestä ja piilotyöpaikkojen löytämisestä. Osaamista on oltava viranomaisilla, mutta sitä on hankittava muiltakin palveluntarjoajilta, kuten kasvupalveluiden tavoite on, Fjäder painottaa.

Akavan hallitus keskusteli myös aktiivimalliin liittyvästä mielenilmauksesta, joka järjestetään Helsingissä 2. helmikuuta.

– Akava ei osallistu keskusjärjestönä mielenilmaukseen. Jäsenliitot päättävät itsenäisesti osallistumisestaan ja ohjeistavat jäseniään, Fjäder totesi.

Jyty: Aktiivimalli peruttava



Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn liittohallitus linjasi keskiviikkona, ettei se osallistu liittona lähinnä SAK:n liittojen järjestämään aktiivimallia vastustavaan mielenilmaukseen. Liiton jäsenillä on kuitenkin oikeus osallistua mielenilmaukseen omalla ajallaan.

Myös Jyty vaatii aktiivimallin korjaamista. Liiton mielestä aktiivimallista noussut kohu on selkeä osoitus huonosta lainvalmistelusta ja kansalaisten epäoikeudenmukaisuuden kokemuksesta.

”Nykyisessä muodossaan aktiivimalli merkitsee työttömälle työttömyysturvan selvää leikkausta ja turhaa lisääntynyttä byrokratiaa. Aktiivimalli on kaikessa monimutkaisuudessaan epäoikeudenmukainen etenkin työelämän heikompiosaisia kohtaan”, Jytyn liittohallitus huomautti.

Vuoden alusta voimaan tullut aktiivimalli on Jytyn mukaan osoittanut jo alkumetrien kokemusten perusteella lisäävän rajusti Kelan ja työttömyyskassojen hallinnollista taakkaa. Kela on arvioinut omassa lausunnossaan, että aktiivimalli merkitsee vuositasolla 385 000 – 770 000 uuden etuuspäätöksen antamista. Tämä tulee todennäköisesti näkymään työttömälle esimerkiksi maksatuksen viivästymisenä.

Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa.