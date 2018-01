Hoitomatkat pitkiä harvaan asutussa Lapsissa

Lapissa on 180 00 asukasta, ja se on 11. suurin eli seitsemän maakuntaa on asukasluvultaan Lappia pienempi.

Alue on yhtä suuri kuin Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Keski-Suomen maakuntien eli 10 maakunnan pinta-ala yhteensä.

Yksin Inarin kunta on suurempi kuin Uusimaa ja Päijät-Häme yhteensä.

Lapin erityisolosuhteet: Väestö on muuta maata ikääntyneempää, korkea sairastavuus verrattuna muuhun maahan, pitkät etäisyydet, harva asutus, matkailijoiden suuri määrä ja vilkas liikenne sekä lukuiset suuret riskikeskittymät.