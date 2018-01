UP/Birgitta Suorsa

SAK esittää kannustavaa mallia SAK esittää työttömyysturvaan ja työttömien palveluihin useita korjauksia. Työttömille pitää tarjota enemmän koulutusta ja sanktiot pitää kohtuullistaa. Varsinainen esitys on valmisteilla. Mallissa tuettaisiin työhön paluuta siten, että soviteltua päivärahaa yksinkertaistettaisiin ja että myös työttömien lapsilla olisi oikeus kokoaikaiseen päivärahaan. SAK:n työttömyysturvan kehittämishankkeen hankepäällikkö Saana Siekkinen muistutti Tanskan mallista, jossa jokainen työtunti kasvattaa työttömyysturvaa tuplaten. Suomessa tehdään päinvastoin, sillä vapaaehtoisesta opiskelusta voidaan rangaista. – Jos työtön täyttää TE-toimiston esittämät velvoitteet, hän olisi vapaa esimerkiksi opiskelemaan loppuajan, Siekkinen esitti.

”Nyt on punaisen kortin aika”.

Hallitukselle pitää näyttää punaista korttia, viestitti SAK:n edustajisto ja SAK:laisten liittojen päättäjät Helsingin Messukeskuksessa tiistaina yli 600 hengen voimin. Koskaan aiemmin SAK:laiset päättäjät eivät ole olleet vastaavalla kokoonpanolla liikkeellä.

Helmikuun 2. päivän mielenilmaus sai väeltä vahvan tuen. Joissakin välihuudoissa vaadittiin mielenilmauksen muuttamista poliittiseksi lakoksi. Lisää suuttumusta ovat herättäneet puheet yleissitovuuden purkamisesta.

Aktiivimallia pidettiin puheenvuoroissa kiky-sopimuksen pettämisenä. Teollisuusliiton Petri Partanen totesi, että hän ei olisi hyväksynyt kikyä, jos aktiivimalli ja Elinkeinoelämän keskusliiton tekemä pääsopimusten irtisanominen olisivat olleet tiedossa.

Partanen muistutti, että työnantajat haluavat koulutettua työvoimaa. Rakennusliiton kampanja kouluttamattomien työhön pääsyksi halpapalkalla ei toiminut.

– Annan ääneni työttömälle.

”Hallitus rikkoi sopimuksen”

”Kiky-huijaus” nousi esiin useissa puheenvuoroissa ja hallitusta pidettiin sanansa syöjänä. Puhujat muistuttivat, että sopimukset tehdään pidettäviksi. Kikyn rikkominen on puhujien mielestä silkkaa kyykytyspolitiikkaa.

Rakennusliiton Jari Jääskeläinen huomautti, että kaikki eivät saa työtä, vaikka kuinka haluavat.

– Miljoonat työpaikkahakemukset eivät työllistä ketään, vaan poistavat työnantajien viimeisetkin hakemukset julkisuudesta. Ihmiset muuttavat jo töiden perässä, mutta pätkätöiden perässä muuttaminen ei kannata.

JHL:n Sirkka-Liisa Kähärä totesi, että jokaista työpaikkaa kohti on seitsemän työtöntä. Hänen mukaansa aktiivimalli ei auta työllistymään.

– Kyse on vain työttömyysturvan leikkauksesta. Hallitus leikkaa pienituloisimmilta ja osoittaa työttömät leipäjonoihin.

Aktiivimalli on kelvoton

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta vaati Sipilän hallitukselta koko työttömyysmallin läpikäyntiä. Järjestö haluaa asiasta avoimen keskustelun.

– Uusia leikkauksia tehdään jo ennen kuin edellisiä on ehditty kunnolla kokeilla. Aktiivimalli laittaa suomalaiset työttömät hyvin erilaiseen asemaan sen mukaan missä he asuvat, Eloranta muistutti.

Hänen mukaansa aktiivimalli on toiminnallisesti ja sisällöllisesti kelvoton.

– Ei ole näyttöä, että vasta aktiivimallin myötä lähdettäisiin työnhakuun. Jokainen työtön tietää, että taloudelliset ja muut paineet ajavat työnhakuun jo sitä ennen.

Aktiivimalli kakkosen valmistelu on Elorannan mukaan uusi isku työttömille. Kyse on vain hakemustehtailusta.

– Kannatamme tuloksellista ja inhimillistä työllisyyspolitiikkaa. Sitä tämä raippamalli ei ole.

”Mekin voidaan joutua työttömiksi”

Hämeenlinnasta kokoukseen saapunut PAM:n valtuuston puheenjohtaja Sirpa Laakso piti itsestään selvänä, että työssä olevat osoittavat mieltään työttömien puolesta.

– Pitää tukea ihan kaikkia, työssä olevia ja työttömiä. Mekin voidaan joutua työttömiksi.

Aktiivimallissa Laaksoa häiritsee eniten tapa, jolla työttömiä nöyryytetään.

– Me sovittiin kikyssä aikoinaan, että työttömiä ei lähdetä enää tällä hallituskaudella kurjistamaan. Välillä tuntuu, että heti, kun muste on paperissa kuivunut, lähdetään kiertämään päätöksiä. Mitä sovitaan, siitä pidetään kiinni.

Joensuulainen Teollisuusliiton jäsen Marko Kemppainen pohti, pääsevätkö kaikki mielenilmaukseen. Prosessiteollisuudessa on vaikea ajaa tuotanto alas.

– Kaikki tulevat, jotka pääsevät. Kaukanahan se Helsinki on, mutta nyt on kyse vakavista asioista. Pohjois-Karjalassa työttömiä riittää. Tällainen aktiivimalli on tosi vaikea nieltävä, kun etäisyydet ovat pitkät ja työpaikat ja koulutusmahdollisuudet todella harvassa.

Keskustelua voi seurata twitterissä tunnuksella #äänityöttömälle.

