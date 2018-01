Lehtikuva/Martti Kainulainen

TE-toimiston asiantuntija Ylelle: leikkaus tulee suurimmalle osalle asiakkaistani.

SAK:laisten ammattiliittojen johto on juuri aloittanut kokouksen Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtumassa suunnittelemaan aktiivimallin vastaisia toimia ja esitetään sille vaihtoehto.

Ylen selvityksen mukaan yhdellä TE-toimiston virkailijalla voi olla satoja, jopa tuhat asiakasta. A-studiossa haastateltu Uudenmaan TE-keskuksen asiantuntija Jaana Korppi kertoi ohjelmassa, että hänellä on 340 asiakasta, joilla kaikilla on tuetun palvelun tarve. Heidän työttömyytensä on siis pitkittynyt syystä tai toisesta.

Korppi sanoi, että valmistelijoiden pöydällä aktiivimalli näyttää varmasti selkeältä, mutta kentältä karkealta ja joustamattomalta.

– Suurimmalle osalle omista asiakkaistani leikkaus tulee.

Korpin mukaan aktiivisuusedellytyksen täyttäviä kursseja ei riitä kaikille.

Lindström lupasi rahaa



A-Studion haastattelussa työministeri Jari Lindström sanoi hallituksen tunnistaneen ja tunnustaneen, että resursseja tarvitaan lisää.

– Tälle vuodelle siirtyneitä rahoja voidaan resursoida, mutta ei pelkästään TE-hallintoon, vaan muun muassa ostopalveluiden kautta niin, että ne vapauttaisivat TE-hallinnolta resursseja ja he voisivat keskittyä olennaisiin asioihin.

Lindström ei halunnut mainita mitään summaa, mutta sanoi, että puhutaan kymmenistä miljoonista euroista.

Keskustelussa mukana ollut vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi tilanteen kuvastavan suomalaisen työvoimapolitiikan surullista ja pitkäaikaista trendiä.

– Selvästi Suomessa ei ole ymmärretty aktiivisen työvoimapolitiikan arvoa työllisyyden edistämisessä.

Nykyisen hallituksen työvoimapolitiikan suurimpana ongelmana Andersson piti sitä, että ollaan koko ajan keppi ja rangaistus -edellä, josta pahimmaksi esimerkiksi hän sanoi aktiivimallin.

– Työtön ei viime kädessä voi itse vaikuttaa siihen, iskeekö leikkuri vai ei, vaan se on kokonaan riippuvaista siitä, onko palveluja riittävästi tarjolla.

Aktiivimalli onkin patistamismalli



Lindströmin mukaan aktiivimallin idea ei ollut leikkuri.

– Idea on se, että kannustetaan – minä sanon patistetaan – ihmisiä ottamaan niitä lyhyitäkin tarjouksia vastaan. Idea on se, että kun saat jalan oven väliin, sinulla voisi olla mahdollisuus päästä pidempiinkin työsuhteisiin.

Keskusteluun osallistunut vantaalainen viisi vuotta työttömänä ollut Tiina Arlin sanoi, ettei työpaikkoja ole eikä aktiivimallissa otetaan huomioon mitään yksilöllisiä eroja.

– Työtön voi lähettää 150 hakemusta, mutta jos ei tule valituksi, niin häntä rangaistaan.

Lindströmin mielestä kyse ei ole siitä, että työpaikkoja ei ole. Työttömät ja työpaikat eivät vaan kohtaa. Tätä korjataan eduskunnalle maaliskuussa annettavalla esityksellä, jolla työtön voi opiskella kuusi kuukautta menettämättä työttömyysturvaa.

Lindström sanoi ymmärtävänsä aktiivimallia kohtaan esitetyn kritiikin, mutta hänen mukaansa ihmisiä myös pelotellaan ”aivan mahdottomilla asioilla”.

– Ei hallitus ole kenenkään kimpussa, vaan me haluamme oikeasti mahdollisimman monta ihmistä työelämään.

”Suomi ei ole Tanska”



Aktiivimallissa puhutaan Tanskasta. Andersson luetteli, miksi Suomi ei ole Tanska:

– Tanska käyttää työvoimapolitiikan resursseihin kaksinkertaisen määrän Suomeen verrattuna, palveluita on paljon enemmän. Suomi ei ole Tanska myöskään siksi, että meidän rangaistuksemme ovat huomattavasti pidempiä. Missään muualla ei ole 60 tai 90 päivän karensseja kuten Suomessa. Lisäksi aktiivimalli Tanskassa leikkaa tukea 1,2 prosenttia. Täällä se on suurempi.

Tiina Arlin sanoi, ettei työtön kaipaa niinkään apua TE-toimistosta, vaan palkkatyöpaikkoja.

– Ei mitään kursseja, missä askarrellaan, leikataan ja liimataan. Ei aikuisen monta kymmentä vuotta työtä tehneen tarvitse kokeilla työtä sosiaaliturvaa vastaan.