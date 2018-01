Englannissa terveydenhuollon yksityistäminen on jo pitkällä. On todella karmaisevaa nähdä, että kun hevosen kompastuminen Amerikassa on uutinen niin kotimainen media on Yleä myöten hipihiljaa siitä katastrofista, joka Britteinsaarilla on meneillään.

Kummasti joistakin asioista ei sitten löydy uutisen uutista, vaikka digiaikaa eletäänkin. Konsensus on selvästi liikahtanut rikkaiden, ja perässä kulkevien toivorikkaiden, etujen turvaamiseen.

Ari Niemelä

Lempäälä