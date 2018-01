Lehtikuva/Wojtek Radwanski

Aborttilain väljentäminen kaatui parlamentissa, ja nyt on etenemässä sen kiristäminen.

Puolassa on meneillään hurja taistelu uudesta aborttilaista. Aborttioikeutta puolustavat aktivistit olivat toimittaneet parlamenttiin, sejmiin, 500 000 allekirjoituskorttia.

Parlamentti kuitenkin hylkäsi opposition esityksen aborttilaista, joka olisi ollut selvästi sallivampi nykyiseen verrattuna. Liberaalin opposition lakiehdotus olisi mahdollistanut muitta mutkitta abortin 12 viikkoon asti. Se olisi lisäksi turvannut jälkiehkäisyn saannin ilman reseptiä.

Samalla parlamentti hyväksyi jatkokäsittelyyn ehdotuksen, joka kieltäisi abortin silloin, kun sikiö on epämuodostunut. Ehdotuksen kannattajien mielestä kysymys on eugeenisista aborteista, joilla on estetty epätoivottujen ominaisuuksien kantajien lisääntymistä Puolassa.

Vuosittain puoskaroidaan yli satatuhatta laitonta aborttia.

Presidentti Andrzej Duda, 45, ei hyväksy ”eugeenisia” abortteja, koska ne ovat hänen mukaansa tappaneet paljon kehityskelpoisia vammaisia sikiöitä.

Tiukan aborttilain kannattajat olivat tuoneet kansanedustajien käsittelyyn peräti 830 000 allekirjoitusta. Abortin vastustajat hyväksyisivät raskaudenkeskeytyksen vain 12 viikkoon asti, mikäli synnytys vaarantaisi naisen terveyden tai hengen.

Konservatiivit eivät hyväksy myöskään insestistä ja raiskauksesta aiheutuneiden raskauksien keskeytyksiä.

Puolan johtaviin feministeihin lukeutuva Wanda Nowicka arvelee, että vireillä olevasta uudesta lakiesityksestä tulee julma, sillä konservatiivit saattavat yhä kiristää abortin saamista. Hanke on parlamentin komission käsittelyssä.

Tiukan aborttilain vastustajat järjestivät keskiviikkona mielenosoitusmarsseja kautta maan. Mielipidekyselyn mukaan 11 prosenttia puolalaisista kiristäisi entisestään aborttilakia ja 42 prosenttia lieventäisi sitä merkittävästi.

Puolassa on tehty viime vuosina vuosittain hiukan yli tuhat laillista aborttia. Naisjärjestöjen mukaan vuosittain on puoskaroitu Puolassa ja ulkomailla 100 000–150 000 laitonta raskaudenkeskeytystä.

Kuolemanrangaistuksen

suosio kasvanut

Puolan valtapuolueen (PiS) suosiman kuolemanrangaistuksen kannatus on kasvanut selkeästi myös kansan parissa. Populistihallituksen apulaisoikeusministeri Patryk Jaki, 32, on esiintynyt viime kuukausina julkisuudessa kuolemanrangaistuksen puolestapuhujana.

”Puola on suvereeni valtio, jolla pitää olla oikeus tuomita hirttosilmukka kaulaan kaikille brutaaleille raiskaajille ja murhaajille”, on Jaki sanonut. Hänen mukaansa Puolan rikoslaki on noussut uuteen valoon monissa maissa sattuneiden puistattavien joukkosurmien myötä.

Myös konservatiivisen PiS-puolueen johtaja Jaroslaw Kaczynski, 68, on valmis hyväksymään kuolemanrangaistuksen vakavimmissa rikoksissa. Kaczynski yritti ajaa teloitustuomiota läpi parlamentissa jo vuonna 2004, mutta hanke kariutui.

Mielipidekyselyn mukaan miltei 50 prosenttia puolalaisista kannattaa kuolemanrangaistuksen palauttamista. Reilu kolmannes on päinvastaista mieltä. Varsinkin vähän koulutusta saaneet ja pienillä paikkakunnilla asuvat kannattavat kuolemanrangaistuksen ottamista uudelleen käyttöön.

Puolassa teloitettiin vuosina 1956–1988 runsaat 300 henkilöä, joista valtaosa oli saanut tuomion raiskauksista ja murhista. Naisia raiskannut ja kaksi alaikäistä lasta surmannut 29-vuotias mies hirtettiin Krakovassa 1988. Se oli viimeinen täytäntöön pantu kuolemanrangaistus Puolassa.

Rangaistusmuoto poistettiin maan rikoslaista kuitenkin vasta vuonna 1997.

Puolan silloinen liberaalihallitus allekirjoitti vuonna 2013 Euroopan neuvoston sopimuksen, joka ei hyväksy kuolemanrangaistusta missään rikostapauksessa.

Ankarin tuomio 38-miljoonaisessa maassa on 25 vuotta elinkautista.