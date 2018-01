Työttömyydestä on tullut rikos

Olin Joensuun kävelykadulla keräämässä nimiä kansalaisaloitteeseen, joka pyrkii kumoamaan työttömyysturvan aktiivimallin, siis työttömien kyykytyslain. Kerrankin tunsin tekeväni aidosti hyvää työtä, kun ihmiset jonottivat, että pääsisivät kirjoittamaan sormet kohmeisina nimensä tikkukirjaimin aloitteeseen.

Olin paikalla aamupäivällä, minkä vuoksi monet kirjoittajista olivat eläkeläisiä. He kertoivat, että vaikka tämä ei enää kosketakaan itseä, asia on niin tärkeä, että solidaarisuudesta työttömiä kohtaan he haluavat olla aloitetta kannattamassa.

Kiitos vielä kaikille miellyttävästä kohtaamisesta kävelykadulla. Juuri tällaista aktiivista kansalaistoimintaa tarvitsemme pitääksemme huolta kaikkien ihmisarvoisesta kohtelusta yhteiskuntamme ainutlaatuisen arvokkaina jäseninä. Kun valtaapitävien kylmä asennoituminen saa järkyttymään, ei ole muuta tietä kuin yhdessä ruohonjuuritasolta ponnistaen kertoa, että tällainen raaka pudotuspeli ei käy.

Aktiivimallista aiheutuu yhä enenevää kaunaa ja katkeruutta.

On pöyristyttävää, että työttömyydestä on tullut rikos, josta voidaan rangaista päivärahaa leikkaamalla. Pelkästään asuinpaikasta riippuen työttömillä on aivan erilaiset mahdollisuudet työllistyä tai osallistua työllistymispalveluihin.

Ja kuinkahan käy lisääntyvässä byrokratiaviidakossa pitkäaikaistyöttömien? Heistä monien on jo nyt mahdotonta tulla toimeen peruspäivärahalla, ja siksi he joutuvat taistelemaan perusoikeuksiensa puolesta saadakseen asumistukea ja toimeentulotukea. Aktiivimallista aiheutuu yhä enenevää kaunaa ja katkeruutta, mikä rapauttaa luottamusyhteiskunnan ja syventää kansan kahtiajakoa.

Ilokseni luin paikallisesta lehdestä, että liikemies Yrjö Laakkonen ei kannata aktiivimallia, vaan pitää porkkanaa piiskaa parempana, sillä ”piiskasta tulee vastaboikotti, ei suomalaisia voi sillä johtaa”. Toivottavasti yhä useammat ymmärtävät Laakkosen tavoin miten järjetön aktiivimalli on, ja kirjoittavat nimensä kansalaisaloitteeseen joko netissä tai paperilla.

Jaana Haverinen

Joensuu